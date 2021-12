Real Madrid : Vinicius très confiant pour l'année 2022

Vinicius Junior a émerveillé les fans du Real Madrid lors de la seconde partie de l'année 2021. Le Brésilien, annoncé comme un futur phénomène du football mondial, a passé un cap et répond aux énormes attentes placées en lui. Avec Karim Benzema, Vinicius Junior a porté le Real Madrid depuis le début de saison et n'a jamais été aussi décisif qu'à l'heure actuelle, progressant énormément devant le but et marquant bien plus que les saisons précédentes.

L'adjoint de Zidane se lâche sur Vinicius

Désormais, Vinicius Junior est considéré comme un leader technique du Real Madrid et va devoir confirmer son très haut niveau en 2022. Actuellement en vacances à Miami, le Brésilien a eu l'occasion de faire, malgré lui, la rencontre d'un très grand fan. En effet, alors qu'il jouait au basket du côté d'Ocean Drive, le Brésilien a vu un fan argentin jeté son scooter pour venir à la rencontre du joueur du Real Madrid et lui demander une photo. Vinicius Junior a échangé avec le fan, qu'il a par la suite invité à l'hôtel pour lui offrir un maillot dédicacé.

Vinicius affirme qu'il n'est qu'au prélude de sa carrière

Durant cet échange capté par Marca, Vinicius Junior a affirmé que l'année 2022 serait grandiose pour lui et son club : "2022 va être l'année du Real Madrid", a-t-il tout simplement affirmé. Le fan quant à lui, a indiqué à Vinicius Junior que sleon lui il était le meilleur joueur du monde en ce moment. Lucide, l'ailier du Real Madrid a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas et qu'il a encore beaucoup à faire pour y arriver : "Je dois continuer à m'améliorer, j'ai beaucoup de marge pour cela. Je ne fais que commencer".

Real Madrid : Casemiro pense que Vinicius et Kylian Mbappé sont compatibles

Très sollicité, Vinicius Junior a ensuite répondu à une question du média brésilien GloboEsporte. L'ailier brésilien a fait le bilan de son année 2021 et présenté, en quelques sortes, ses voeux pour l'année 2022 : "Je dis toujours que l'un de mes rêves est que tous les Brésiliens me soutiennent. Et d'une certaine manière, savoir que mon football apporte du plaisir et de la joie aux fans me rend heureux. Dans ma carrière, 2021 a été une année spéciale, au cours de laquelle j'ai grandi sur et en dehors du terrain".

Vinicius veut faire encore mieux en 2022

L'article continue ci-dessous

"En dehors du terrain, j'ai été heureux du lancement de l'application Base, destinée à l'éducation numérique dans les écoles publiques brésiliennes. J'espère que 2022, année de la Coupe du monde et de nombreux matchs importants pour le Real Madrid, sera encore meilleure", a conclu l'attaquant du Real Madrid. S'il continue sur sa lancée, nul doute que l'année 2022 sera celle de Vinicius Junior et peut-être même celle de son club ou de sa sélection nationale.

Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de touche du Real Madrid, Vinicius Junior s'est affirmé. Du haut de ses 21 ans, l'ailier brésilien représente le présent et le futur du football mondial. En 2022, il aura de lourdes responsabilités et devra aider le Real Madrid à récupérer son titre de champion d'Espagne, à passer le PSG en huitièmes de finale et à aider le Brésil à retrouver un titre de champion du monde qui échappe à la sélection auriverde depuis 2002.