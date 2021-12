Real Madrid : Casemiro pense que Vinicius et Kylian Mbappé sont compatibles

Vinicius Junior marche sur l'eau ces dernières semaines. Et certains du côté du Real Madrid se demandent désormais si les Merengue ont réellement besoin de Kylian Mbappé, qui préfère jouer dans l'axe où à gauche, un poste occupé par l'international brésilien. De nombreux socios préfereraient la venue d'Erling Haaland à celle de l'international français afin qu'à terme le duo composé du Brésilien et du Norvégien soit irrésistible. Mais en interne, le Real Madrid espère toujours réussir le coup Kylian Mbappé l'été prochain et les joueurs du vestiaire savent que la venue de l'international français serait très bénéfique aux Merengue.

Présent conférence de presse avant d'affronter l'Inter pour la première place du groupe en Ligue des champions, Casemiro a été interrogé sur la venue de Kylian Mbappé et son association avec Vinicius : "Bien qu'il ne soit pas un de nos joueurs et qu'il soit compliqué de parler d'un joueur qui n'est pas le nôtre, c'est un grand joueur. Est-il compatible avec Vinicius ? Il est compatible avec n'importe quel joueur dans le monde. Mais ce n'est pas notre joueur, nous ne pouvons pas parler toute la journée d'un joueur qui n'est pas le nôtre, mais c'est un grand joueur".

"Un privilège d'avoir Vinicius"

L'international brésilien a bien évidemment été questionné sur l'état de forme de son compatriote, à nouveau buteur le week-end dernier contre la Real Sociedad, et l'a encensé : "Pour nous, c'est un privilège de l'avoir avec nous, je lui dis de profiter du moment présent. Quand il va bien, il est important pour nous. La différence avec lui, c'est que cette année, il a eu des matchs où il n'a pas très bien joué, mais il est décisif en tant que joueur TOP. Comme par exemple lors du match contre Séville".

"Est-il le joueur qui créé le plus de différence dans le monde ? C'est une question difficile, difficile, surtout parce que nous avons aussi des joueurs ici qui sont importants comme Karim ou Courtois, qui est dans un moment incroyable, Kroos aussi... c'est aussi un peu compliqué de parler des joueurs d'autres championnats. Mais Vinicius est sans aucun doute à un moment très important de sa carrière et j'espère qu'il continuera ainsi", a ajouté Casemiro.

"Ce que les Brésiliens ont accompli cette saison est incroyable"

Le milieu de terrain brésilien est revenu sur les difficultés initiales connues par Vinicius et Eder Militao, qui sont aujourd'hui des titulaires en puissance : "Au Real Madrid, les exigences sont les plus élevées du monde, que vous ayez 18 ou 35 ans. C'est pourquoi nous sommes le meilleur club du monde. Ce que je leur dis toujours, à eux qui sont jeunes, qui viennent du Brésil où il y a un autre type de football... c'est de profiter du moment présent. Ce que les Brésiliens ont accompli cette saison est incroyable, mais il faut rester humble et continuer à profiter du moment présent. Il y aura un moment où ils ne se porteront plus aussi bien et ils devront continuer à travailler".

Casemiro s'est enthousiasmé pour la charnière centrale Eder Militao-David Alaba : "Sergio Ramos et Varane ont marqué une époque au Real Madrid, ils ont tout gagné dans ce club. Mais Militao et Alaba se sont très bien intégrés, ils jouent très bien. Militao est incroyable et nous avions déjà imaginé qu'il allait très bien jouer. Nacho se porte également très bien, nous avons Vallejo dans l'équipe, Courtois se porte très bien ? Alaba et Militao sont à un grand niveau, c'est pourquoi ils sont titulaires dans cette équipe".