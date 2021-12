L'adjoint de Zidane se lâche sur Vinicius

David Bettoni était l'un des membres les plus fiables de l'équipe de Zinédine Zidane lors de leur dernière collaboration au Real Madrid. Il a souligné l'amélioration de Vinicius Junior d'un point de vue mental et émotionnel.

Vinicius s'est parfaitement adapté à Karim Benzema cette année, marquant lui-même des buts et se créant des occasions. Il a énormément profité de l'arrivée de Carlo Ancelotti et s'est montré à la hauteur des 40 millions d'euros que le Real Madrid a dû débourser pour le prodige de Flamengo.

"Il est jeune, il avait besoin de temps, de jouer... c'est sa quatrième saison et c'est un joueur qui a travaillé dur et qui s'amuse", a expliqué Bettoni à MARCA.

"Il s'est beaucoup amélioré. Dans une équipe confiante qui gagne, c'est facile, maintenant vous voyez une saison entière mais la performance de Vini et de l'équipe est de 10/10 pour le moment. Je pense que cette année il a l'équilibre mental et émotionnel qui lui permet de marquer plus de buts."

Eder Militao est un autre joueur qui a progressé de façon spectaculaire depuis le départ de Zidane, bien que cela soit peut-être davantage lié au départ de Sergio Ramos car cela signifie qu'il obtient plus de temps de jeu.

"Militao est un processus lent aussi, pour un joueur étranger et il avait Ramos et [Raphael] Varane devant lui, ce qui n'est pas facile", a-t-il ajouté.

"Enfiler le maillot du Real Madrid est une grande responsabilité, mais c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Il a une énorme quantité de qualité et, comme Varane, il va rester au Real Madrid pendant 10 ans.

"Il est rapide, énergique et a plus de confiance en lui sans Sergio et Rapha."