Mohamed Salah, l'incroyable scandale

Mohamed Salah a été écarté de la liste des candidats au FIFPRO Men's World XI, tandis que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été retenus.

Près de 22 000 footballeurs masculins ont voté pour désigner les 23 joueurs qui devraient figurer sur la liste de présélection. Les joueurs ont reçu des votes pour leurs performances entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023 inclus. Malgré ses 17 buts et 12 passes décisives pour Liverpool au cours de cette période, Salah n'a pas reçu suffisamment de votes pour faire partie de la sélection, alors que Messi et Ronaldo l'ont fait.

L'inclusion de Messi est discutable, d'autant plus que son triomphe en Coupe du monde avec l'Argentine n'aurait pas dû être pris en compte par les votants. Salah n'est pas le seul joueur africain à avoir été snobé. Victor Osimhen n'a pas reçu suffisamment de votes, bien qu'il ait mené Naples à son premier Scudetto en 33 ans en tant que meilleur buteur de la Serie A.

L'article continue ci-dessous

Le FIFPRO World XI est le seul prix mondial de football décerné exclusivement par des footballeurs. Le XI final - composé du gardien de but, de trois défenseurs, de trois milieux de terrain, de trois attaquants et d'un joueur de champ supplémentaire ayant reçu le plus de votes - sera annoncé lors des Best FIFA Football Awards à Londres le 15 janvier.

Salah n'a jamais été le genre de joueur à se soucier des récompenses individuelles. Au lieu de bouder, il se concentrera sur ses efforts pour aider l'Égypte à remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2010. L'équipe de Salah débutera son tournoi en Côte d'Ivoire le 14 janvier contre le Mozambique.