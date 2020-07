Real Madrid - Valdano : "Zidane a enfin battu Messi"

L'ancien joueur, entraîneur et directeur sportif des Merengues s'est dit émerveillé par l'évolution de l'entraîneur français du Real Madrid.

Champion d' avec le , Zinédine Zidane a ajouté un nouveau titre à son palmarès déjà impressionnant en tant qu'entraîneur. Avec ses 11 titres remportés sur le banc de la Maison Blanche, le Français entretient son statut de légende, et est d'ores et déjà considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde. De quoi recevoir les éloges d'un certain Jorge Valdano, ancien joueur, entraîneur et directeur sportif des Merengues.

​"Je suis émerveillé par son évolution dans tous les domaines"

Dans les colonnes de Football, Jorge Valdano a décortiqué le succès de Zinédine Zidane, peu avare en compliments. "Zidane a enfin battu Messi. Zizou a été un merveilleux gestionnaire de l'abondance. Abondance de talents et abondance numérique d'un effectif bien fourni. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Et tout cela grâce à la sagesse toujours plus grande de cet entraîneur hors pair", a-t-il déclaré, résolument sous le charme.



Real Madrid, l'adjoint de Zidane dévoile ses secrets

"Je suis émerveillé par son évolution dans tous les domaines. C'est un homme et un professionnel très intelligent et il se sert de son expérience pour s'améliorer. Il a gagné car il a été capable, mieux que quiconque, de s'adapter et d'adapter son équipe à la nouvelle situation", a-t-il ajouté. Après la , le Real Madrid va tenter de conquérir une nouvelle Ligue des Champions. Pour cela, il faudra déjà venir à bout de en huitième de finale.

Plus d'équipes

Une échéance que Zinédine Zidane, fidèle à sa philosophie, aborde avec sérénité. "On va revenir au travail pour la . Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous a apportés. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut que l'on déconnecte un peu", avait-il déclaré après avoir remporté le titre de Champion d'Espagne.