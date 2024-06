Real Madrid, un taulier recadre Mbappé après sa prise de position politique

Un cadre du Real Madrid s’est exprimé vendredi, sur la prise de position politique de Kylian Mbappé en France.

L’Equipe de France prépare actuellement sa huitième de finale contre la Belgique à l’Euro 2024, lundi. Mais les Bleus suivent aussi avec attention, l’évolution de la situation politique au pays avec les législatives. Une situation qui d’ailleurs fait réagir certains joueurs dont Kylian Mbappé il y a quelques jours. Cependant, l’avis tranché de ce dernier ne plait pas à tout le monde et surtout à un taulier du Real Madrid.

Dani Carvajal désapprouve la démarche de Kylian Mbappé

En pleine campagne des législatives en France, les Bleus ont fait une sortie musclée peu avant leur entrée en lice à l’Euro contre l’Autriche. Après Marcus Thuram, qui a invité clairement le peuple à voter contre le RN, Kylian Mbappé a déclaré aussi qu’il était contre les extrémistes. Une sortie qui avait provoqué des avis divergents dans la sphère politique française et même dans le monde du football. Et, c’est justement ce que Dani Carvajal évite en gardant sa position politique pour lui-même, contrairement à Mbappé.

« À partir du moment où vous exprimez votre opinion, une certaine partie vous félicitera et une autre partie vous critiquera. Ces opinions sont immuables. En tant que joueur, je garde mon idéologie politique pour moi. Je l'ai fait tout au long de ma carrière et je continuerai à le faire. En fin de compte, le vote de chacun est privé », déclare le vice-capitaine du Real Madrid dans une interview avec la Cadena SER.

La vision de Carvajal pour son pays

S’il n’approuve pas la démarche de Kylian Mbappé, Dani Carvajal n’en veut pas au capitaine de l’Equipe de France pour autant. Pour l’international espagnol, présent à l’Euro avec la Roja, le bonheur et l’épanouissement du peuple sont les plus importants.

« Mais s'il pense que c'est la bonne chose à faire... Très bien. Tout ce que je veux et souhaite pour mon pays, c'est que nous ayons un pays qui prospère, un pays où nous nous sentons en sécurité, un pays où le chômage est réduit, où nous sommes tous heureux et où nous pouvons parcourir le monde avec notre drapeau flottant haut et nous vanter d'avoir, si ce n'est le meilleur, l'un des meilleurs pays du monde », explique Carvajal.