Real Madrid, Samir Nasri tacle Kylian Mbappé

Real Madrid vs VfB Stuttgart

Samir Nasri a jugé les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, mardi.

Kylian Mbappé effectue ses débuts avec le Real Madrid en Ligue des Champions ce soir contre Stuttgart. Mais cela fait déjà plusieurs semaines que le Bondynois évolue sous les couleurs du club madrilène. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français ne fait toujours pas l’unanimité aux yeux des observateurs. Ce mardi, c’est Samir Nasri qui s’est livré sur les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid.

Samir Nasri déçu des débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Kylian Mbappé marque le pas depuis son arrivée au Real Madrid. S’il a marqué dès son premier match contre l’Atalanta (Supercoupe d’Europe, 2-0), le capitaine des Bleus a dû attendre quatre matchs avant d’ouvrir son compteur en Liga. En outre, les prestations du meilleur buteur de l’histoire du PSG sont loin de son niveau habituel. Samir Nasri n’est d’ailleurs pas convaincu par les débuts du natif de Bondy en Espagne.

« Mbappé peut mieux faire au Real. Il n’est pas connecté avec ses coéquipiers. J’attends de lui qu’il prenne plus la profondeur et qu’il ne se marche pas sur les pieds avec Vinicius Jr. Sur ses débuts, je ne l’ai pas trouvé flamboyant », lance l’ex-international français sur le plateau de Canal+, ce mardi.

L'article continue ci-dessous

Le conseil de Nasri à Mbappé

L’une des causes attribuées aux prestations en demi-teinte de Kylian Mbappé, c’est son positionnement au Real Madrid. Depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de Monaco est aligné en pointe, les côtés étant occupés par Vinicius Junior et Rodrygo. Mais alors que ce poste ne lui réussit toujours pas, Samir Nasri pense que Mbappé devrait s’inspirer d’un certain Karim Benzema pour faire évoluer son jeu.

« Il devait se servir de l’exemple de Karim Benzema, qui faisait jouer toute l’équipe. En jouant dans l’axe, il m’a convaincu quand il était à Monaco, mais il tournait à l’époque autour de Falcao. A lui de s’adapter et de trouver la juste formule », ajoute l’ancien milieu de terrain de l’OM.