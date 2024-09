Real Madrid - Stuttgart : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs VfB Stuttgart

Le Real Madrid affronte Stuttgart, mardi, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Après près de trois mois de pause, la Ligue des Champions fait son grand retour cette semaine avec un tout nouveau format à 36 équipes. La compétition reine des clubs européens va prendre son envol dès ce mardi avec plusieurs affiches alléchantes. L’une d’elles va opposer le Real Madrid à Stuttgart au Stade Santiago Bernabeu.

Stuttgart, un premier piège pour le Real Madrid

Vainqueur de l’édition précédente de la Ligue des Champions, le Real Madrid lance la défense de son titre, ce mardi contre Stuttgart. Une rencontre qui marquera d’ailleurs les premiers pas de Kylian Mbappé avec le club madrilène en C1. Le contexte est favorable pour le Real qui arrive enfin à enchainer avec le Bondynois après un début de saison poussif. S’il n’a remporté que trois de ses cinq premiers matchs en Liga (deux nuls), le club de la capitale compte bien démarrer sa compétition favorite par une victoire face au club allemand.

Tout comme la Ligue des Champions, Stuttgart effectue également son retour sur la scène européenne. La dernière participation du club allemand remonte notamment à la saison 2009/2010 où il avait réussi à atteindre les huitièmes de finale. Connaissant également un début de saison en demi-teinte (3 victoires, 1 nul, 1 défaite) en Bundesliga, Stuttgart veut profiter du choc contre le Real Madrid pour reprendre sa confiance et lancer parfaitement sa campagne européenne.

Horaire et lieu du match

Real Madrid – Stuttgart

Première journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Santiago Bernabeu

A 21h française

Les compos probables du match Real Madrid - Stuttgart

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Rudiger, Militao, Garcia – Valverde, Modric, Guler – Vinicius, Mbappé, Rodrygo.

Stuttgart : Nubel – Stenzel, Chase, Chabot, Mittelstädt – Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich – Millot, Undav.

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid - Stuttgart ?

La rencontre entre le Real Madrid et Stuttgart sera à suivre ce mardi 17 septembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.