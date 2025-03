Real Madrid - Rayo Vallecano : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Real Madrid vs Rayo Vallecano

Battu par le Betis, le Real Madrid doit réagir face à un Rayo accrocheur qui a déjà posé problème aux Merengues ces dernières saisons en Liga.

Après un revers frustrant face au Betis, le Real Madrid doit absolument renouer avec la victoire pour ne pas laisser le Barça s’échapper en tête de la Liga. Face à eux, un Rayo Vallecano accrocheur, qui a déjà posé des problèmes aux Merengues ces dernières saisons et qui rêve d’accrocher une place européenne.

Un tournant dans la course au titre

Battu en Andalousie le week-end dernier, le Real Madrid a concédé sa quatrième défaite de la saison en championnat. Un revers qui l’a relégué à la troisième place, trois points derrière le leader barcelonais et deux unités derrière l’Atlético. Rien d’irréversible, mais Carlo Ancelotti sait que son équipe ne peut plus se permettre de laisser filer des points. « La situation n’est pas idéale, mais nous sommes très proches », a insisté l’entraîneur italien, conscient que chaque faux pas pourrait coûter cher dans la dernière ligne droite.

Le Real reste sur une victoire précieuse contre l’Atlético en Ligue des champions (2-1), avec un retour explosif prévu au Metropolitano la semaine prochaine. Parallèlement, les Merengues sont toujours en course en Coupe du Roi, où ils mènent 1-0 face à la Real Sociedad avant la demi-finale retour début avril. Ce mois de mars s’annonce donc décisif, et ce match contre le Rayo ne doit surtout pas être négligé.

Un adversaire qui sait poser des problèmes

Si sur le papier le Real Madrid part largement favori, les confrontations récentes entre les deux équipes invitent à la prudence. Les trois derniers duels en Liga se sont soldés par des matchs nuls, dont un spectaculaire 3-3 à l’aller cette saison. Pis encore, les Madrilènes n’ont plus battu le Rayo à domicile depuis 2021, étant même tenus en échec l’an dernier (0-0). « Il faut être concentré du début à la fin, sinon on se complique la tâche », a averti Ancelotti.

Malgré une dynamique en dents de scie, le Rayo, actuellement septième, reste un prétendant sérieux à l’Europe. Bien que son bilan récent soit mitigé (un point sur les trois dernières rencontres), l’équipe d’Íñigo Pérez s’accroche et affiche de solides performances à l’extérieur, avec 17 points pris en 13 déplacements.

AFP

Le retour de Bellingham, un Modric à la baguette ?

Carlo Ancelotti devra composer avec la fatigue accumulée par ses cadres, mais il pourra compter sur un renfort de poids avec le retour de Jude Bellingham, absent lors des dernières rencontres. Le jeune Anglais, auteur de 22 buts toutes compétitions confondues, sera une arme essentielle pour percer un bloc adverse regroupé.

Le technicien italien pourrait aussi s’appuyer davantage sur Luka Modric, dont la science du jeu pourrait faire la différence. Malgré ses 39 ans, le Croate a encore prouvé contre l’Atlético qu’il pouvait influer sur le tempo du match. « Il est un exemple, il peut encore jouer ces matchs au plus haut niveau », a confirmé Ancelotti, laissant entendre qu’il pourrait compter sur lui pour fluidifier le jeu madrilène.

Un match piégeux, mais une obligation de victoire

Avec Villarreal au programme du prochain week-end, le Real Madrid sait qu’il ne peut pas se permettre un autre accroc. Si la supériorité individuelle des Merengues est indéniable, ils devront se méfier d’un Rayo toujours imprévisible, capable de frapper en contre et d’exploiter la moindre faille. Une victoire est impérative pour maintenir la pression sur le Barça et l’Atlético.

Ici, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Rayo Vallecano ?

La rencontre entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano sera à suivre ce dimanche 09 mars à partir de 16h15 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match se jouera au stade Santiago Bernabeu dimanche, avec un coup d'envoi à 16h15, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid pourra compter sur le retour de Jude Bellingham, qui retrouve sa place dans le onze après avoir purgé sa suspension. Le milieu anglais, incontournable cette saison, est assuré d’être titulaire pour ce duel face au Rayo Vallecano.

En revanche, les absences de longue date d’Eder Militao, Dani Carvajal, Dani Ceballos et Jesús Vallejo se poursuivent. Bonne nouvelle pour les Madrilènes : aucun blessé supplémentaire n’est à déplorer après la victoire en Ligue des champions contre l’Atlético.

Quelques incertitudes subsistent néanmoins, notamment autour de Federico Valverde, dont l’état physique inquiète. L’Uruguayen pourrait être ménagé au coup d’envoi. Kylian Mbappé, lui, devrait débuter, malgré un récent problème dentaire qui a affecté ses performances.

Autre dossier sensible : Antonio Rüdiger, victime d’un état grippal qui l’a empêché de s’entraîner. L’Allemand est un élément clé de la défense madrilène cette saison, mais sa présence est incertaine. Carlo Ancelotti pourrait décider de le ménager pour éviter toute prise de risque, d’autant que le Real devra défendre son mince avantage en Ligue des champions face à l’Atlético dans quelques jours. Dans cette optique, David Alaba pourrait être titularisé en charnière centrale. L’Autrichien a retrouvé du temps de jeu et a alterné entre le bon et le moins bon lors de ses dernières apparitions.

Enfin, Luka Modric et Fran Garcia sont également des options pour un turnover dans l’effectif, alors qu’Ancelotti doit gérer la fatigue avant le choc européen à venir.

Infos de l'équipe du Rayo Vallecano

Du côté du Rayo Vallecano, les absences s’accumulent et compliquent la tâche de l’entraîneur Iñigo Pérez. Pas moins de sept joueurs sont indisponibles pour des raisons physiques : Raúl de Tomás, Abdul Mumin, Randy Nteka, Isi Palazón, Sergio Camello, Unai López et Jonathan Montiel.

À ces défections s’ajoute la suspension de Jorge de Frutos, ce qui prive le Rayo d’un élément offensif majeur. Face à cette hécatombe, Sergi Guardiola et Aridane Hernández sont pressentis pour intégrer le onze de départ et combler les absences.

Dans ces conditions, le Rayo devra s’appuyer sur son collectif et faire preuve de solidité pour espérer résister aux assauts madrilènes au Santiago Bernabéu.

La forme des deux équipes

Historique des face-à-face

Classement