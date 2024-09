Real Madrid, Paco Jémez dézingue Kylian Mbappé

C. Ancelotti

Real Madrid vs Espanyol Barcelone

Ancien coach de la Liga, Paco Jémez attaque Kylian Mbappé, qui a contraint le Real Madrid à changer sa façon de jouer.

Kylian Mbappé est sans aucun doute le gros coup réalisé par le Real Madrid lors du mercato estival, qui venait de fermer ses portes il y a quelques semaines. Mais le Bondynois ne fait pas l’unanimité depuis sa venue dans la capitale espagnole, même si les chiffres du Bondynois laissent à désirer.

Mbappé a changé la façon de jouer du Real Madrid

Arrivé au terme de son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé décidé de ne pas continuer l’aventure dans le club francilien après sept ans de bons et loyaux services. En effet, le capitaine de l’équipe de France a signé au Real Madrid pour les cinq prochaines années, notamment jusqu’en juin 2029. Buteur lors de son premier match avec les Merengue en Supercoupe d’Europe, le Français n’a pas connu les débuts rêvés en Liga.

L’ancien de l’AS Monaco a galéré en championnat d’Espagne avant de commencer à faire trembler les filets. Mais visiblement, le Real Madrid subit depuis que Kylian Mbappé a débarqué au club. La Maison Blanche, même si elle gagne ses matchs, ne convainc pas à travers ses copies livrées. Le fameux 4-4-2 utilisé la saison écoulée est changé en 4-3-3 pour permettre au Bondynois d’animer l’attaque avec les deux Brésiliens, Rodrygo et Vinicius Junior.

Jémez ne comprend pas le choix d’Ancelotti sur Mbappé

Solide milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos a pris sa retraite du football cet été. L’absence de l’Allemand pèse sur les Merengue, qui subissent trop. Alors que Carlo Ancelotti devrait renforcer l’entrejeu, le coach italien prend le risque de jouer avec trois hommes au milieu et autant en attaque. Un système que n’apprécie pas l’ancien entraîneur de Las Palmas et du Rayo Vallecano, Paco Jémez, qui estime que l’ancien coach du PSG a juste changé la façon de jouer du Real dans le but de faire jouer Kylian Mbappé. D’ailleurs, Ancelotti travaille déjà à revenir à son fameux 4-4-2, qui a fait des merveilles la saison dernière.

« Kylian Mbappé est sans aucun doute l’un des meilleurs au monde. Mais en tant qu’entraîneur, même s’il est le meilleur du monde, s’il me fait changer ma façon de jouer, c’est un problème pour moi. On peut chercher des solutions, mais je pense que Madrid a très bien fonctionné l’année dernière. Remplacer Toni Kroos est très compliqué, mais Madrid a la capacité de le faire. Maintenant, si le problème est qu'en faisant venir un joueur, vous devez changer votre manière de jouer pour les accueillir tous, alors vous avez un problème. Mais selon moi, Ancelotti va trouver une solution. Sinon, personne ne va le faire », a confié Paco Jémez à Sport lors de la 23e édition du tournoi caritatif contre le cancer du sein.

Le technicien espagnol n'est pas emballé par les débuts de Kylian Mbappé, même si les chiffres du Français laissent à désirer, lui qui compte 5 buts en 7 rencontres toutes compétitions confondues avec la Maison Blanche.