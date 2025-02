Real Madrid - Manchester City : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Real Madrid vs Manchester City

Le Real Madrid doit confirmer son avantage face à Manchester City au Bernabeu. Une place en huitièmes est en jeu dans ce choc sous haute tension !

Le Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir un choc retentissant entre le Real Madrid et Manchester City, ce mercredi, pour le match retour du barrage de la Ligue des champions. Vainqueurs 3-2 à l’Etihad après une bataille épique, les Merengues sont en position de force, mais rien n’est joué face à des Citizens revanchards.

Le Real Madrid, maître de son destin

Habitué aux scénarios renversants, le Real Madrid a encore prouvé sa résilience à l’aller, revenant au score avant de s'imposer en fin de match grâce à un Jude Bellingham décisif. Ce succès leur offre un net avantage avant de recevoir City dans leur antre, où ils excellent en Ligue des champions. Sur leurs 39 précédentes qualifications après une victoire à l’extérieur à l’aller, les Madrilènes ont confirmé leur avantage à 37 reprises, une statistique qui en dit long sur leur maîtrise des grands rendez-vous européens. Cependant, leur forme récente en Liga est moins convaincante, avec trois matchs sans victoire, dont un nul 1-1 contre Osasuna entaché de controverses arbitrales.

Manchester City face à l’exploit

De son côté, Manchester City se retrouve dans une situation périlleuse. Pep Guardiola sait que son équipe devra réaliser un exploit au Bernabéu, un stade où les rêves adverses s’évanouissent souvent. Le champion d’Angleterre a toutefois repris des couleurs avec une victoire éclatante 4-0 contre Newcastle, retrouvant une efficacité offensive qui faisait défaut ces dernières semaines. Mais les chiffres ne plaident pas en leur faveur : les Sky Blues restent sur trois défaites consécutives à l'extérieur en Ligue des champions, une première sous l’ère Guardiola.

Si City veut s'inspirer de la fameuse "remontada" du Real, il lui faudra retrouver la solidité qui lui a permis d’éliminer les Madrilènes en demi-finale l’an dernier. Avec Erling Haaland en quête de rachat et Kevin De Bruyne de retour en forme, les Citizens espèrent renverser la vapeur. L'apport des recrues, que sont Nico Gonzalez et Marmoush, sera aussi primordial.

Ce duel s’annonce intense et riche en rebondissements, entre un Real Madrid qui ne lâche jamais et un Manchester City dos au mur, prêt à jouer son va-tout pour rallier les huitièmes de finale.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid vs Manchester City ?

La rencontre entre Real Madrid et Manchester City sera à suivre ce mercredi 19 février 2025 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi Real Madrid vs Manchester City

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Santiago Bernabeu

Le match de l'UEFA Champions League entre le Real Madrid et Manchester City se jouera au stade Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne.

Il débutera à 21h00 le mercredi 19 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Absent lors du match aller en raison de blessures, David Alaba ne devrait pas être disponible pour cette rencontre, n'ayant pas pris part à l'entraînement de lundi. Par ailleurs, Lucas Vázquez, Eder Militão et Dani Carvajal sont d'ores et déjà forfaits.

Si Rüdiger venait à être rétabli, Carlo Ancelotti pourrait repositionner Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain et adopter une approche prudente avec David Alaba.

À noter que la suspension de Jude Bellingham en Liga n'a évidemment aucune incidence sur ce match.

Infos de l'équipe de Manchester City

Pep Guardiola pourrait enregistrer le retour de Ruben Dias et Nathan Aké, tandis que Jack Grealish semble en bonne voie pour surmonter son problème musculaire survenu lors du match aller. En revanche, Manuel Akanji, Oscar Bobb et Rodri restent indisponibles.

Avec le soutien de Savinho, David Silva, Kevin De Bruyne et Omar Marmoush, Erling Haaland visera à inscrire son 50e but en Ligue des champions.

