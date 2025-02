Marmoush et Nico Gonzalez : l’arme secrète de City pour renverser le Real

Pep Guardiola pourrait affirmer que son équipe a "une chance sur cent" de renverser la situation, mais ses nouvelles armes peuvent tout changer.

Manchester City abordait l’aller de son play-off de Ligue des champions contre le Real Madrid avec la nostalgie de 2023, l’année du triplé. Pendant un instant, on aurait presque cru revoir la même équipe : John Stones impérial au milieu, De Bruyne maître du jeu, Grealish insaisissable, Haaland clinique et Ederson intraitable. Mais la réalité de 2024-2025 a vite repris ses droits : blessures, pertes de balle et une avance transformée en défaite cruelle. Samedi contre Newcastle, City a montré un nouveau visage, porté par Nico Gonzalez et Omar Marmoush. Avec ces recrues, l’espoir renaît avant l’expédition au Bernabeu...