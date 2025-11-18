Real Madrid : les confidences savoureuses de Tchouaméni

Selon lui, le technicien basque est à l'origine de la progression de Tchouameni.

Si le profil de Tchouameni diffère de celui d'Alonso, ils ont évolué à des postes similaires sur le terrain. Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres d'Alonso, Tchouameni estime avoir progressé grâce à son coaching.

« Dès le premier jour, nous avons eu une réunion vidéo, lui et moi. Il m'a montré des images de la saison, notamment sur le placement, mes axes d'amélioration et mes points forts. Le placement avec et sans ballon. Depuis le début de la saison, je sens que j'ai progressé dans certains domaines », a-t-il déclaré à L'Équipe, propos rapportés par Diario AS.

Il y a moins d'un an, le joueur de 25 ans était confronté à des remises en question de sa place au sein de l'effectif du Real Madrid, certains réclamant même son départ. Après une défaite cuisante face à Barcelone, Tchouameni a été sifflé par le Santiago Bernabéu, mais il a confié que cet épisode avait été un tournant dans sa vie.

« Il est important de rappeler que lors du Clasico (défaite 5-2 en finale de la Supercoupe), j'ai joué en défense centrale, et non à mon poste habituel. Je suis sorti du match en sachant que je n'avais pas bien joué. J'ai rapidement eu l'impression d'être pointé du doigt. La veille du match contre le Celta Vigo, je me suis dit : "Demain au Bernabéu, on verra bien comment ils me reçoivent." Rien ne s'est passé pendant l'échauffement. Le match a commencé, et j'ai joué au milieu. J'étais assez confiant, car c'est mon poste. »

« On a donné le coup d'envoi, j'ai reçu le ballon, et c'est là que les huées ont commencé. On ne pouvait pas le voir à la télé, mais je me demandais : "Est-ce que c'est dirigé contre moi ?" Ensuite, ils ont hué Lucas Vazquez aussi. Je me suis dit : "Bon, il n'y a plus que moi et Lucas." J'ai reçu trois ou quatre passes, et ils m'ont hué à chaque fois. Il y a deux solutions : soit on abandonne, soit on joue son jeu. Petit à petit, grâce à de bonnes actions, les huées ont cessé. Ce jour-là, j'ai fait un match fantastique. D'abord une bonne action, puis deux, et finalement, plus rien. Avec le recul, je suis sûr que ça a été un moment charnière dans ma carrière, un tournant qui m'a permis de franchir un cap. »