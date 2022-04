Real Madrid : Les conditions fixées par Haaland, un problème de vestiaire

Erling Haaland fait la une de nombreux journaux. Le Norvégien prépare son éventuel départ du Borussia Dortmund et le Real Madrid est l'une des équipes les plus intéressées pour le recruter. Cependant, les Merengue évaluent encore tous les aspects liés à son incorporation. Parmi eux, l'adaptation dans l'effectif a un poids spécifique et, selon Goal, le club ne veut pas que son arrivée génère une atmosphère négative dans le vestiaire.

Des exigences démesurées au vu de son palmarès

Plus précisément, on craint de lui offrir les conditions que son entourage réclame et que cela ne contrarie certains joueurs de l'effectif qui ont tout gagné et qui seraient payés deux fois moins cher que le Norvégien, alors que ce dernier a un palmarès bien moins étoffé. Bien que nous parlions de l'une des promesses les plus importantes du football mondial, Haaland n'a pas encore fait ses preuves dans une équipe aussi exigeante que le Real Madrid.

En outre, le problème des blessures, de plus en plus régulières ces derniers temps pour Erling Haaland, est à nouveau d'actualité. Les Merengue ne veulent pas tomber dans un nouveau cas de Gareth Bale ou Eden Hazard et offrir l'un des plus gros salaires de l'effectif à un joueur dont ils ne sont pas sûrs à 100% sur le plan physique.

Le Real Madrid ne ferme pas la porte pour autant

Par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid comprend que c'est une situation complètement différente, car le Français a été champion du monde et finaliste de la Ligue des champions. En outre, l'opération est beaucoup plus économique étant donné qu'aucune commission de transfert n'est payée. Seulement la prime de signature et le salaire du joueur. Comme si cela ne suffisait pas, il n'a pratiquement pas manqué un match pour cause de blessure cette saison. Son intégration dans le vestiaire, compte tenu du fait que l'on parle déjà de lui comme du meilleur joueur du monde, serait beaucoup plus simple et naturelle.

Cela n'exclut pas la signature d'Erling Haaland, car c'est un joueur qui intéresse la direction sportive et qu'elle cherche encore à convaincre, mais le Real Madrid insiste pour que cela se fasse à ses conditions et non à celles de l'entourage du Norvégien. Le club prend en compte tous les aspects pour éviter de commettre des erreurs et, bien que le pessimisme persiste quant à son arrivée et que Madrid pense qu'il est très proche de Manchester City, ils vont épuiser leurs options.

De son côté, l'entourage du joueur affirme qu'aucune décision n'a été prise concernant son avenir et qu'aucune porte n'a été fermée, pas même celle de rester au Borussia Dortmund une année de plus. Cependant, les conditions semblent être réunies pour qu'il fasse le grand saut cet été.