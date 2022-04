Mercato : Haaland à Manchester City, ça s’accélère

Manchester City est en train d’accélérer sur la piste menant au buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Selon le quotidien britannique Daily Star, les champions d'Angleterre sont les grands favoris pour recruter le goleador norvégien, juste devant le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

Et ils seraient aujourd’hui proches de conclure l’affaire à la suite d’une réunion qui s’est tenue à Manchester et à laquelle ont participé les représentants de Haaland. Cette réunion a eu lieu au début du mois et a impliqué le père du joueur, l'ancien milieu de terrain de City, Alfe-Inge Haaland, ainsi que le célèbre agent Mino Raiola.

Man City veut rester raisonnables dans ses offres

Lors de ce rendez-vous secret, City a présenté les conditions financières qu'ils sont prêts à offrir à Haaland. Ils sont disposés à lui verser un salaire hebdomadaire de 455 000 euros, avec des primes lucratives et des bonus qui pourraient faire grimper ce chiffre jusqu'à 600000€.

Il est intéressant de noter que ce salaire de base est le même que celui dont jouit l’élément le mieux payé de City, Kevin De Bruyne, suite à la prolongation qu’il avait paraphée l’année dernière.

Le board de City veille à ne pas déséquilibrer sa structure salariale pour en misant sur le très convoité Haaland, et lequel dispose d’une clause de rachat de l’ordre de 70M€ à Dortmund, susceptible d’être activée cet été.