Real Madrid : Le héros Rodrygo s'exprime après son triomphe en Coupe du Roi

Rodrygo Goes a insisté sur le fait que la victoire du Real Madrid en Coupe du Roi 2022/23 est une étape clé pour la suite de la saison.

L'international brésilien a porté son total de buts à 16 cette saison, toutes compétitions confondues, avec un but de chaque côté de la pause, lors de la victoire 2-1 de l'équipe de Carlo Ancelotti sur Osasuna en finale.

Les Blancos ont allégé la pression sur Ancelotti, dont la défense du titre en Liga est déjà terminée, en remportant leur première Copa del Rey depuis 2014.

La prochaine étape pour Ancelotti et Rodrygo est la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City dans les prochains jours et le joueur de 22 ans est prêt à relever le défi.

"Je suis très heureux. Nous avons parlé cette semaine du fait que Madrid n'avait pas gagné cette compétition depuis longtemps et, personnellement, cela me manquait aussi", selon les informations de Diario AS.

"J'ai marqué deux buts et cela a été une soirée très spéciale pour moi.

"Mais j'en veux plus, beaucoup plus. Cette compétition est spéciale et aujourd'hui, j'ai pu la gagner".

Rodrygo a été le joueur clé du Real Madrid d'Ancelotti lors de la demi-finale contre City la saison dernière.

Les deux buts qu'il a marqués lors du match retour ont forcé la prolongation à Madrid et le capitaine Karim Benzema l'a remportée dans les 30 minutes supplémentaires.