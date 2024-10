Real Madrid, la sortie énigmatique de Trent Alexander-Arnold sur son avenir

Liverpool vs Chelsea

Celta Vigo vs Real Madrid

Ciblé par le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a fait une sortie surprenante sur son avenir, lundi.

Après un mercato plus ou moins calme, le Real Madrid sera très actif lors des prochaines fenêtres de transferts. Le club madrilène vise un nouveau défenseur ainsi qu’un nouvel arrière droit. La cible prioritaire du Real Madrid à ce dernier poste n’est personne d’autre que Trent Alexander-Arnold. L’international anglais a même réagi aux rumeurs de transferts sur lui, ce lundi.

Le Real Madrid fonce sur Trent Alexander-Arnold

Le Real Madrid est dans l’impasse en ce début de saison. Il y a quelques jours, Dani Carvajal se blessait contre Villarreal lors de la 9e journée de Liga (2-0). Une terrible nouvelle pour le club puisque l’international espagnol est forfait pour le reste de la saison et ne sera pas de retour avant octobre 2025. Une situation qui était censée contraindre le Real Madrid au poste d’arrière droit dès cet hiver.

Mais le club a refusé de s’affoler et préfère faire confiance à Lucas Vázquez à ce poste, encore que Carlo Ancelotti pourrait décaler Eder Militao ou Antonio Rüdiger sur le côté droit. Pour autant, le Real n’a pas fait une croix sur la piste Trent Alexander-Arnold.

L'article continue ci-dessous

Alexander-Arnold ouvre la porte à un départ de Liverpool

En fin de contrat avec Liverpool l’été 2025, Trent Alexander-Arnold est annoncé au Real Madrid depuis plusieurs mois. Le club madrilène attend justement la fin de son bail avec les Reds afin de l’enrôler librement lors du prochain mercato estival. Mais le club de la Mersey compte toujours prolonger l’international anglais qui n’a pas caché son envie de devenir capitaine de Liverpool à l’avenir. Interrogé sur son avenir ce lundi, Trent Alexander-Arnold n’a pourtant pas donné une réponse claire.

« Je veux être un joueur de Liverpool cette saison (au minimum), c’est ce que je dirai », lâche-t-il dans les colonnes du Athletic. En outre, le manque de trophées à Liverpool pourrait accélérer le départ de l’Anglais de la Premier League. « J’ai eu une conversation avec Eberechi Eze (Crystal Palace). J’ai dit : ‘’Il y a une chance que je ne gagne plus jamais de trophée dans ma carrière. Et il y a une chance que j’en gagne beaucoup, beaucoup plus’’. Je suis entré dans la fleur de l’âge et je ne veux pas être le joueur qui n’a gagné des trophées que lorsqu’il était jeune », confie-t-il.