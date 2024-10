Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est validé

Le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur le latéral droit vedette de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Le Real veut renforcer sa défense après la blessure au genou de Dani Carvajal qui a mis fin à sa saison.

Alexander-Arnold étant dans la dernière année de son contrat à Anfield, les géants espagnols exploreraient la possibilité de l'obtenir sur un accord de pré-contrat en janvier pour un transfert estival.

L'ancien milieu de terrain de Liverpool et expert Don Hutchison a exprimé son soutien à ce transfert, encourageant Alexander-Arnold à envisager un transfert à Madrid.

Hutchison pense que le joueur de 26 ans pourrait bénéficier d'un nouveau défi dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde.

Tout en reconnaissant que les fans de Liverpool aimeraient qu'Alexander-Arnold reste à Anfield et continue de construire son héritage, Hutchison a souligné qu'un transfert au Real Madrid offrirait à l'arrière droit la chance de jouer aux côtés de talents de classe mondiale comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

De plus, cela lui donnerait l’opportunité de concourir pour plus de titres en Ligue des champions et en Liga.

S’exprimant sur ESPN, Hutchison a déclaré :

« C’est un sujet de discussion entre moi et mes amis. Je pense que la réponse honnête est que je pense qu’il faut aller au Real Madrid. Il faut essayer.

« Trent est à Liverpool depuis 20 ans. Il a gagné tout ce qu’il y a à gagner dans le jeu. Les fans de Liverpool voudraient désespérément qu’il reste, et à juste titre, car c’est un grand joueur.

« Mais si vous êtes Trent et que votre contrat arrive à échéance, vous pouvez jouer pour Liverpool, vous pouvez gagner des trophées et être une légende au sein du club de football. Un homme de club. Tout ça. Ou vous pouvez essayer d’aller au Real Madrid. Vous jouez avec Jude Bellingham, Vini Junior, Mbappe et toutes les légendes qui y jouent. Vous pouvez enfiler le maillot blanc, le tester et voir si vous êtes assez bon. Vous pouvez gagner plus de Ligues des champions. Vous pouvez gagner la Liga. Trent a encore beaucoup de temps pour revenir, donc si j'étais à sa place, je partirais".

Alors que son contrat touche à sa fin, l'intérêt du Real Madrid pour Alexander-Arnold pourrait déboucher sur un transfert à succès, ajoutant encore plus de qualité à son effectif déjà talentueux et donnant à l'international anglais une chance de se tester au plus haut niveau.