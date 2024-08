La presse espagnole allume Kylian Mbappé après son entrée ratée en LaLiga

Comme à l’accoutumée, la presse espagnole ne loupe pas les contreperformances des stars de LaLiga. Mbappé vient d’en être victime.

Champion en titre de LaLiga espagnole, le Real a manqué son entrée en lice pour la nouvelle saison, dimanche soir. En déplacement à l’Estadi Mallorca Son Moix, la Maison Blanche a été accrochée par Majorque (1-1). Auteur d’une copie moyenne, Kylian Mbappé n’a reçu aucune tendresse de la part de la presse sportive locale.

Le Real Madrid en galère

La victoire contre l’Atalanta Bergame (2-0) en Supercoupe de l’UEFA est-elle l’arbre qui cache la forêt ? C’est la question que se posent la plupart des supporters et suiveurs du Real Madrid après l’apport insuffisant du trio d’attaque de la Maison Blanche, dimanche soir. Alors que les champions d’Espagne croyaient remporter le match après l’ouverture du score par Rodrygo Goes (13e), ils ont été rattrapés Vedat Muriqi, qui égalise pour Majorque (53e).

Getty

Visiblement, l’absence du solide milieu de terrain allemand, Toni Kroos, retraité, se fait ressentir dans l’entrejeu madrilène. Le Real Madrid, vulnérable, n’a pas montré un jeu plaisant en attaque. Vinicius Junior n’étant dans ses beaux jours, Rodrygo qui s’est démarqué et un Kylian Mbappé inoffensif pour ses débuts en LaLiga.

L'article continue ci-dessous

Le début compliqué de Mbappé vu par la presse espagnole

Le Real Madrid est assoiffé de titres et de victoires. Contrairement à son début en Supercoupe d’Europe où il a inscrit un but pour cacher son mauvais match, mercredi, Kylian Mbappé, recrue phare du Real cet été, a cherché en vain le chemin des filets pour son premier match en championnat espagnol ce dimanche à Majorque. S’il était victime de critiques en France, le capitaine des Bleus va devoir encore en accepter plus en Espagne.

Ce lundi matin, la presse sportive espagnole ne s’est pas du tout montré tendre avec le Bondynois à la Une. « Une première sans intérêt », écrit le quotidien catalan, Mundo Deportivo. Il va loin en soulignant la « déception blanche » et la « première sans intérêt de Mbappé ». Pour sa part, Marca évoque un "marasme". De son côté, AS affiche la mine décontenancée de l’ancien Parisien avec le titre « Pinchazo » qui signifie en français « La crevaison ». Le média explique sur son site que « l’ère Mbappé en Liga commence de travers ».

Même s’il a consacré sa Une au Barça et Gündogan, Sport a trouvé une place à la contreperformance du Real Madrid à Majorque, évoquant une « chute galactique pour la première » en championnat. Mbappé est prévenu. Le Bondynois devrait se montrer plus performant et décisif prochainement pour faire taire ses détracteurs.