Real Madrid : Jude Bellingham a encore du pain sur la planche

Bien qu’il impressionne avec le Real Madrid, Jude Bellingham a encore plein de monde à convaincre.

Tous les fans du Real Madrid ne sont pas encore convaincus par les performances du jeune milieu de terrain anglais, Jude Bellingham.

Bellingham n’a pas encore convaincu cette supportrice

Vainqueur lundi soir de la 20e édition du Golden Boy décerné par le quotidien italien Tuttosport, Jude Bellingham a succédé au milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, sacré en 2022. Cette distinction s’ajoute à celle du 30 octobre dernier où il a été sacré au Trophée Kopa.

Bien qu’il soit en très grande forme avec le Real Madrid qu’il a rejoint l’été dernier, le milieu de terrain anglais n’impressionne pas tous les fans de la Maison Blanche. Grande fanatique du Real Madrid, Penélope Cruz a été interrogée par un journaliste de Skysport sur l’actuel homme en forme des vice-champions d’Espagne. Dans sa réponse rapportée par The Sun, l’actrice espagnole ne sait encore rien sur l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

« J’ai rencontré Penélope Cruz, elle joue la femme d’Enzo Ferrari dans ce film. Croyez-le ou non, Penelope est Madrilène, a grandi à Madrid et est une grande fan du Real Madrid. Je lui ai posé des questions sur Jude Bellingham et ses débuts au Bernabéu. Vous le croirez ou pas, elle ne savait vraiment rien de lui et n’avait rien à dire. Elle doit être la seule fan du Real qui n’est pas bouleversée par ce que fait le jeune M. Bellingham là-bas. Peut-être qu’elle a été tellement immergée dans ce film qu’elle n’a pas eu le temps d’assister aux matchs », a déclaré le journaliste.

Nouvelle recrue du Real Madrid, Jude Bellingham est en vent de poupe depuis le début de la saison avec les Madrilènes. Le Three Lion est auteur de 17 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les vice-champions d’Espagne. Sur l’ensemble, Bellingham inscrit 15 buts et délivre quatre passes décisives.