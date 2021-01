Real Madrid - Fragilisé, Zinédine Zidane prend ses responsabilités

Éliminé de la Coupe du Roi par une équipe de 3e division, le Real Madrid de Zinédine Zidane est en crise. Quid de l'avenir du technicien français ?

À Madrid, quelques mauvais résultats suffisent à remettre en question tout un projet. Considéré comme le plus grand club du monde, le Champion d' a une réputation à tenir, et celle-ci ne doit pas être entamée. Mercredi soir, c'est pourtant tout le contraire qui s'est produit. Le a été humilié en .

En effet, le club merengue a été éliminé face à une équipe de troisième division, Alcoyano (1-2), pourtant en infériorité numérique. Six jours après être tombé face à l' en Supercoupe d'Espagne. Deux défaites qui font tâche, et fragilisent sérieusement Zinédine Zidane, l'entraîneur français du Real Madrid.

"Je prends la responsabilité et ce qui va arriver va arriver"

D'ailleurs, l'ancienne gloire du club ne s'y trompait pas en conférence de presse d'après match, prenant la responsabilité de cette déconvenue. "Je suis le coach, la responsabilité est la mienne, je vais l'assumer comme toujours. Les joueurs ont essayé. Si nous marquons le deuxième but, c'est un autre match. Le football, c'est ça. Le gardien de but a effectué deux ou trois arrêts. Le deuxième but ne voulait pas entrer. J'ai la responsabilité, les joueurs ont essayé", a-t-il analysé.

"On joue contre une troisième division et on doit gagner la partie mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ce n'est pas une honte, ce n'est rien de tout cela. Ce sont des choses qui arrivent dans une carrière, il faut prendre ses responsabilités, je l’assume pleinement. Nous avons fait de bonnes choses, dernièrement moins".

Se sent-il menacé ? "Je prends la responsabilité et ce qui va arriver va arriver, je suis calme. Quand on est sur le terrain ce qu'ils veulent c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'assumer, je l'assume et nous verrons ce qui se passe ces jours-ci", a répondu ZZ.