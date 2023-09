Capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal est sous le charme du milieu de terrain anglais. Les mots forts de l’Espagnol.

Après quatre journées de championnat national, le Real Madrid est en tête du classement avec 12 points au compteur. Mais tout ceci grâce à sa nouvelle recrue estivale au milieu de terrain, Jude Bellingham. Un joueur qui fascine le capitaine espagnol des Blancos, Dani Carvajal.

Carvajal encense Jude Bellingham

Recruté pour 103 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham met tout le monde d’accord dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain des Three Lions, est actuellement le pion principal de la formation madrilène avec des prestations satisfaisantes depuis le début de la saison.

Dans une interview accordée à Jorge Valdano pour la Movistar, relayée par Marca, Dani Carvajal n’a pas tari d’éloges son nouveau coéquipier qu’il trouve très performant et très « intelligent ». Celui qui vit sa onzième saison au sein du Real Madrid s’est montré très dithyrambique envers le nouveau jeune milieu de terrain anglais des vice-champions d’Espagne.

"Nous ne voulons pas trop le déifier car la barre est placée très haute (…) Dès qu'il a commencé à s'entraîner, nous nous sommes regardés pendant la pré-saison avec les vétérans et nous nous sommes dit 'il sait ce qu'il fait'", a d’abord déclaré le capitaine du Real Madrid.

"On ne voit pas qu'il est très rapide, que techniquement c'est une folie. Il est très complet, il va à droite et à gauche, joue avec ses deux pieds, c'est un finisseur. Vous lui donnez le ballon et il est capable de comprendre d'un coup d'œil ses coéquipiers. Il est très intelligent", a ajouté Dani Carvajal.

Dani Carvajal veut finir sa carrière au Real Madrid

Capitaine du Real Madrid après le départ de Karim Benzema pour l’Arabie Saoudite, Dani Carvajal, qui est à dans sa onzième année professionnelle au Real Madrid, ne veut pas quitter le club de la capitale espagnole. Le défenseur de 31 ans veut terminer sa carrière de footballeur au Real Madrid. "C'est fou (...) Parfois, quand je vais me coucher, je pense à la joie et à la fierté que j'éprouve, car j'ai probablement fait partie de l'une des meilleures équipes du Real Madrid de l'histoire, si ce n'est la meilleure", a déclaré l’arrière droit de la Roja.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2025, Dani Carvajal espère pouvoir prendre sa retraite au sein du Real Madrid où il a gagné cinq Ligues des champions. "J'aimerais que le jour où je partirai, on se souvienne de moi comme de l'un des meilleurs latéraux qui aient jamais joué ici. Le temps me donnera du recul sur tout cela", a-t-il conclu.

Rappelons que Jude Bellingham est actuellement le meilleur buteur de LaLiga espagnole avec cinq réalisations après quatre journées. En tant que milieu de terrain, le numéro 5 du Real Madrid est bien parti pour militer pour le Trophée Pichichi cette saison en Liga.