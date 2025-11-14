Real Madrid : ce flop qui garde a confiance de Xabi Alonso

Dean Huijsen est peut-être le plus concerné. Après la Coupe du Monde des Clubs, Huijsen, transféré de Bournemouth pour 60 millions d'euros, était encensé et semblait s'être parfaitement adapté à la vie au Bernabéu. Pourtant, Huijsen a connu des difficultés ces derniers temps et a paru fébrile lors des grands rendez-vous contre l'Atlético Madrid et Liverpool.

Alonso maintient sa confiance en Huijsen

Malgré tout, Diario AS affirme qu'Alonso n'a pas l'intention de se passer de Huijsen dans un avenir proche. Il a une confiance totale en le joueur de 20 ans, qui reste un élément clé de son dispositif, notamment dans la possession du ballon. L'un des facteurs expliquant ses difficultés, selon le staff technique, est qu'on lui demande d'être plus agressif que son partenaire Eder Militão. Sans le ballon, Huijsen doit monter au milieu de terrain et intercepter les passes, et avec le ballon, il doit casser les lignes adverses. À ce titre, il a récupéré le ballon 43 fois dans la moitié de terrain adverse, contre seulement 26 pour Militao. Ballon au pied, il est le joueur du Real Madrid qui a effectué le plus de passes dans le dernier tiers du terrain.

L'une des caractéristiques marquantes de Huijsen est son calme, et lors d'une récente interview pendant son rassemblement avec l'Espagne, il semblait serein quant à sa forme. Tout en reconnaissant qu'il avait une marge de progression, il paraissait indifférent aux critiques récentes.

« Je me concentre sur moi-même et j'essaie de m'améliorer chaque jour. Je gère bien la situation, en fait », a-t-il déclaré à RadioMarca.

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde, il est donc normal qu'il y ait autant de discussions. Je ne lis pas la presse. Je vis ma vie normalement : je vais à l'entraînement, je rentre chez moi, et c'est tout. Au Real Madrid, si vous faites un mauvais match, cela crée la panique, mais la saison est longue. Il faut garder son calme. »

Huijsen va bientôt faire face à une concurrence accrue pour sa place, avec le retour imminent d'Antonio Rüdiger après sa blessure. En termes de style de jeu, Rüdiger ressemble davantage à Militao, mais cela pourrait inciter Huijsen à retrouver sa meilleure forme.