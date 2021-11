Real Madrid : Carlo Ancelotti encense Vinicius Junior

Le Real Madrid a frappé un grand coup ce dimanche soir dans la course au titre en Liga. Opposés à un autre candidat au titre, le FC Séville, à Santiago Bernabeu, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas manqué leur rendez-vous. Pourtant, le Real Madrid a rapidement été mené au score et a dû faire la course pour revenir dans la partie, par l'intermédiaire de Karim Benzema en fin de première période avant de prendre l'avantage en seconde mi-temps grâce à un magnifique but de Vinicius Junior.

Souvent raillé pour son manque de finition, le Brésilien a franchi un cap cette saison. Son duo avec Karim Benzema s'avère être l'un des meilleurs d'Europe. Très en jambes, Vinicius Junior multiplie les passes décisives et les buts. Celui-ci peut s'avérer être très important en fin de saison, au moment de faire les comptes en Liga et qui plus est, il était de toute beauté. Le Brésilien a éliminé un défenseur grâce à un très beau contrôle de la poitrine avant de marquer d'une frappe sèche en lucarne. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a encensé son ailier brésilien en conférence de presse.

"Ce qui surprend tout le monde, c'est la capacité de Vinicius à marquer"

"Le but de Vinicius ? Extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde", a confessé le technicien italien.

Vinicius Junior a également reçu les félicitations de son compatriote et cadre du vestiaire du Real Madrid, Casemiro, après le match : "Vini sait que tous les matchs vont être compliqués pour lui maintenant. Les gens se rendent compte qu'il est top, vraiment top pour le Real Madrid. Les grands joueurs, quand ils en ont l'occasion, marquent des grands buts. Nous savons que maintenant il va avoir un double ou un triple marquage parce que c'est un grand joueur. Quand il a la moindre occasion, il doit faire la différence."

"Le nul aurait été plus juste"

Carlo Ancelotti a également analysé la précieuse victoire face au FC Séville : "Séville a montré toute sa qualité. C'est une équipe très forte. Ils ont joué en avançant et c'était difficile pour nous de presser haut. Ça nous a déséquilibré. Quand on a égalisé, le match a été plus équilibré et nous sommes montés en puissance. Je pense que le nul aurait été le plus juste, on ne méritait pas de perdre non plus. Ceux qui sont entrés en jeu, Camavinga et Valverde, ont apporté beaucoup d'énergie. Il se peut que je pense à faire quelques changements au prochain match."

Leader de Liga avec quatre points d'avance sur l'Atlético Madrid, son premier poursuivant, au classement et d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid va enchaîner avec un match face à l'Athletic Bilbao dans trois jours pour le compte d'un match en retard de la neuvième journée de Liga, avant de se rendre sur la pelouse de la Real Sociedad le week-end prochain.