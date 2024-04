Real Madrid : Ça sent mauvais avant le Bayern, Ancelotti tremble

Grosse inquiétude pour le Real Madrid avant son match aller des ½ finales de la LDC contre le Bayern Munich, mardi prochain.

Ce vendredi (21 heures), le Real Madrid sera en déplacement à Anoeta pour y défier la Real Sociedad dans le cadre de la 33e journée de LaLiga espagnole. Un match test avant le match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Mais avant ce choc, le Real Madrid reçoit deux mauvaises nouvelles.

Trois cadres du Real Madrid absents

Après avoir eu raison du FC Barcelone (3-2) le weekend écoulé, le Real Madrid retrouve le chemin des terrains, ce vendredi. A la veille du déplacement chez la Real Sociedad, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de la Maison Blanche. Trois joueurs des Merengues sont forfaits pour le choc.

Alors que l’équipe s’est entraînée ce jeudi matin avant le match de demain, Rodrygo Goes et Jude Bellingham n’ont pas répondu présents à cette dernière répétition. Mais rien de grave pour les deux joueurs, car le club a confié aux médias locaux à l'ouverture Bellingham souffre d'une gastro tandis que Rodrygo est victime d'une grippe.

Ancelotti rassure pour les trois absents du Real

A l’instar de Bellingham et Rodrygo, Ferland Mendy ne jouera pas contre la Real Sociedad. L’international arrière gauche du Real Madrid ne souffre d’aucun mal, comme l’a souligné Carlo Ancelotti en conférence de presse d’avant-match. Mais il préfère préserver le défenseur des Bleus pour l’utiliser à Munich, mardi.

« Bellingham a eu des problèmes d'estomac et Rodrygo est grippé, mais ils peuvent encore voyager. Mendy ne voyagera pas, il va bien mais je préfère qu'il reste et qu'il travaille pour la Ligue des Champions », a confié le technicien italien devant les médias.

Par ailleurs, Ancelotti veut renter avec les trois points de la victoire. « Avec toute la motivation du monde, l'objectif est clair, il nous reste sept points à prendre pour gagner le championnat. Nous devons les obtenir le plus rapidement possible. Le match sera compliqué, comme toujours contre la Real. Nous essaierons de faire de notre mieux et de gagner », a-t-il ajouté.

Ancelotti veut faire rejouer Güler

Alors qu’il n’a plus joué depuis un bon moment alors qu’il n’est plus blessé, Arda Güler pourrait avoir du temps de jeu, ce vendredi, à la Sociedad. L’entraîneur du Real Madrid fait savoir qu’il pourrait faire rejouer le jeune turc qui est déterminé à rester à la Maison Blanche.

« Ce n’est pas grave. Il va bien, il est prêt depuis longtemps, il n'a pas eu d'opportunités, les matchs ont été exigeants. Il a mérité les minutes. Il peut jouer », annonce l’ancien coach du PSG. Une bonne nouvelle donc pour le joueur prodige tant réclamé.