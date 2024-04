Le nom de l'arbitre du match Bayern Munich – Real Madrid a fuité !

Le juge central du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid est désormais connu.

Qualifiés après s’être respectivement séparés de d’Arsenal et de Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich et le Real Madrid s’affrontent en demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. L’arbitre qui va diriger ce match vient d’être connu.

Turpin aux commandes du Bayern Munich – Real Madrid

Le Real Madrid poursuit son chemin vers un potentiel 15e titre en Ligue des champions. Club le plus titré dans la compétition, la Maison Blanche a réussi cette fois-ci à écarter Manchester City pour composter son billet pour les demi-finales. A cette étape, le club merengue sera aux prises avec le Bayern Munich.

Getty

A quelques jours du coup d’envoi de ce choc entre les Allemands et les Espagnols, le nom de l’arbitre qui va diriger le match aurait fuité. A en croire les informations de RMC Sport, un arbitre français serait retenu. Il s’agit en effet de Clément Turpin, qui serait retenu pour être au sifflet de ce grand rendez-vous sportif en Ligue des champions. Le Français était au sifflet de quatre matchs de Ligue des champions et un match de Ligue Europa cette saison. Turpin était l’arbitre du match aller entre l'AC Milan et l'AS Roma (victoire 1-0 des Romains) en Ligue Europa.

Un autre français retenu aussi en Coupe d’Europe

A part Clément Turpin, qui va diriger le match aller entre le Bayern Munich et le Real Madrid, le 30 avril prochain, un autre arbitre français serait également retenu pour les matchs des demi-finales de la Coupe d’Europe. A en croire la même source, François Letexier serait au sifflet du match AS Rome-Bayer Leverkusen.

Getty Images

Contrairement à Turpin, François Letexier a dirigé cinq matchs de Ligue des champions et trois de Ligue Europa cette saison. Il avait officié lors de deux rencontres des quarts de finale des Coupes d’Europe, notamment le match aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-3) et le match retour de la Ligue Europa entre l'Atalanta Bergame et Liverpool (victoire 1-0 des Reds).