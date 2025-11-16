Real Madrid : c'est l'hécatombe

Thibaut Courtois (Belgique), Fede Valverde (Uruguay), Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga (tous deux Français) sont de retour à Madrid après avoir été contraints de déclarer forfait, et Dean Huijsen pourrait les rejoindre dans les prochaines heures.

Huijsen, qui avait dû déclarer forfait pour les qualifications à la Coupe du Monde avec l'Espagne en octobre, souffre de douleurs musculaires, selon Diario AS. Il s'est blessé vendredi à l'entraînement à Tbilissi, la capitale géorgienne, ce qui a nécessité des examens médicaux.

C'est un problème similaire qui avait déjà contraint Huijsen à déclarer forfait pour la sélection espagnole le mois dernier, et il est d'ores et déjà confirmé qu'il ne jouera pas contre la Géorgie. Selon les résultats des examens médicaux, il pourrait également être forfait pour le match contre la Turquie mardi, ce qui signifierait son retour immédiat au Real Madrid.

Huijsen devait être titulaire contre la Géorgie.

L'absence de Huijsen est un coup dur pour l'Espagne, car il était pressenti pour débuter aux côtés d'Aymeric Laporte en défense centrale. Luis de la Fuente doit déjà se passer de Robin Le Normand, blessé, et devra donc choisir entre Dani Vivian et Pau Cubarsi pour le poste de second défenseur central.

Le Real Madrid espère que la gêne de Huijsen n'est rien de grave, même s'il serait certainement préférable qu'il ne soit pas aligné contre la Turquie par précaution. Le club madrilène espère qu'il sera disponible pour le déplacement périlleux à Elche le week-end prochain, même si ses récentes performances avec les Merengues laissent penser qu'il n'est pas assuré d'être titulaire pour cette rencontre.