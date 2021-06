Real Madrid, Alaba interrogé sur son meilleur poste

L'international autrichien est capable d'opérer en défense ou au milieu de terrain, mais il reste à déterminer où il jouera chez les Merengue.

David Alaba va apporter toute sa polyvalence au Real Madrid. Après un séjour de 13 ans au Bayern Munich, l'international autrichien a décidé de donner une nouvelle tournure à sa carrière en rejoignant les Merengue. Mais, l'Autrichien ne sait pas encore de quelle manière il sera utilisé du côté de Santiago Bernabeu. Pour l'instant, l'international autrichien remplit tous les rôles requis par son pays à l'Euro 2020, le joueur de 28 ans étant actuellement utilisé comme meneur de jeu et milieu défensif central.

David Alaba a également joué dans un rôle sur le côté en attaque au cours des dernières semaines, tout en se retrouvant souvent utilisé en défense centrale notamment lors de sa dernière saison à l'Allianz Arena. Très polyvalent, le joueur autrichien est performant à plusieurs postes bien qu'il soit surtout considéré comme un joueur d'élite sur le côté gauche de la défense, voir même en défense centrale.

Avec le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid devrait utiliser Alaba dans l'axe, mais il a déclaré au site officiel de l'UEFA lorsqu'on lui a demandé de choisir sa meilleure position : " Pendant longtemps, j'ai joué défenseur gauche au Bayern Munich ; plus récemment, j'ai joué en tant que défenseur central, avant cela je jouais au milieu de terrain de temps en temps. Alors, que signifie la positio n favorite ? Je suis heureux de jouer là où je peux le plus aider l'équipe".

Un défenseur dans l'âme

David Alaba semble plus à l'aise lorsqu'il joue en défense, que ce soit sur le côté gauche où dans l'axe, et l'Autrichien qui a remporté 10 titres de Bundesliga et deux couronnes de Ligue des champions pendant son séjour au Bayern Munich se sent à l'aise dans le rôle qu'il remplit actuellement avec l'Autriche. Il existe donc un tiraillement entre les envies personnelles du joueur et le poste où il est le plus performant sur le terrain.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il aimait le plus dans cette position, Alaba a déclaré: " Je pense que vous avez beaucoup d'influence sur le jeu dans cette position dans les deux sens - en attaque et en défense. Vous obtenez une perspective différente sur le jeu, vous pouvez peut-être le lire différemment. Vous avez beaucoup le ballon dans cette position, vous pouvez davantage définir le rythme et l'influence dans la construction du jeu".

David Alaba quitte le Bayern Munich à la fin de son contrat, avec un passage en Espagne en tant que joueur libre. Il s'est engagé dans un contrat de cinq ans avec le Real Madrid et fera partie d'un rafraîchissement estival à Santiago Bernabeu qui a déjà vu Carlo Ancelotti remplacer Zinedine Zidane sur le banc de touche. David Alaba va donc retrouver l'Italien qu'il a connu au Bayern Munich.