Real, le message spécial de Vinicius Jr à Florentino Pérez

Après la qualification en finale de Ligue des champions, Vinicius Junior envoie un message spécial au président du Real Madrid.

Eliminé par Manchester City en demi-finales la saison dernière, le Real Madrid est revenu plus fort cette campagne. Les Merengue ont écarté les Anglais en quarts de finale il y a quelques semaines avant de sortir le Bayern Munich au dernier carré, ce mercredi soir, pour composter son billet pour Wembley, le 1er juin prochain.

Le message de Vini Jr pour Pérez

Entre Vinicius Junior et le Real Madrid, c’est plus qu’une histoire d’amour. L’ailier gauche brésilien ne manque aucune occasion de prouver son amour pour le club madrilène. Homme du match lors de la double confrontation des demi-finales entre Merengue et Bavarois, Vinicius Junior a envoyé un message spécial au président de la Maison Blanche, Florentino Pérez.

« Ce stade et encore ce maillot !!!! Prési (président, Ndlr), merci de m’avoir fait venir dans le meilleur club du monde », a écrit l’ailier brésilien via son compte officiel X (anciennement Twitter). Le message est passé.

Vini Ballon d’Or ?

Auteur d’une prestation XXL, Vinicius Junior, qui a été homme du match, est un joueur très admiré par les supporters de la Maison Blanche. Pour son entraîneur Carlo Ancelotti, le joueur brésilien est bien parti pour remporter le Ballon d’Or France Football de cette année.

« Je pense que Vinicius est tout proche de gagner le Ballon d'Or. Ce qu'il a apporté peut être fait par très peu de joueurs. Il reste une finale et il sera un élément important. Ce qu'il a pu faire au match aller et au retour ne se voit que très rarement », s'est réjoui le coach du Real Madrid en conférence de presse après la qualification. L’un des potentiels successeurs de Lionel Messi au Ballon d’Or se dégage en effet.