Real - Barça, la réaction de Lionel Messi après le Clasico

Ancien joueur du FC Barcelone, Lionel Messi a réagi à la raclée infligée par son ancien club à son éternel rival, le Real Madrid.

Le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone appartient désormais à l’histoire. Les Blaugrana ont été trop forts pour les Merengue, qui avaient dû s’incliner (0-4) sur leurs propres installations du Stade Santiago Bernabéu. Une belle victoire catalane, qui fait réagir Lionel Messi, ex-jouer et légende vivante des Culés.

Messi soutient le Barça après la victoire au Clasico

Même s’il n’a pas quitté le FC Barcelone dans les conditions qu’il le souhaitait, Lionel Messi continue de porter le club blaugrana dans son cœur. Depuis les Etats-Unis où il évolue désormais en tant que joueur après son départ du Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2023, l’octuple vainqueur du Ballon d’Or, qui sera détrôné ce lundi soir avec probablement le sacre de Vinicius Junior, a vécu le 58e Clasico de l’histoire entre le Real Madrid et le Barça, samedi soir.

Grâce à un doublé de Robert Lewandowski et des buts de Lamine Yamal et Raphinha, les Culés ont dicté leur loi aux Merengue à Bernabéu. Après cette éclatante victoire, le FC Barcelone a partagé les clichés de la victoire à Madrid sur son compte Instagram. Sous le post, Lionel Messi a soutenu son ancien club. « Quelle belle victoire !! », en ajoutant des émojis d’"applaudissements". Le FC Barcelone et ses fans apprécieront. Le commentaire a récolté plus d’un millions de likes en moins de 16h.