Real-Barça - Eden Hazard forfait pour le Clasico, Marcelo également ?

Le Real Madrid va sans doute devoir composer sans son aile gauche titulaire pour le déplacement à Barcelone dans deux semaines.

Ce serait un euphémisme de dire que le aborde le Clasico face au , prévu le mercredi 18 décembre, dans de mauvaises conditions. Sportivement, tout va pourtant bien du côté de la Maison Blanche, qui reste sur 3 succès consécutifs en , mais l’infirmerie s’est soudainement remplie ce jeudi.

Et le Clasico compte d’ores et déjà un absent de marque : Eden Hazard. Touché à la jambe droite contre le (2-2) en Ligue des Champions, le Belge souffre finalement d’une blessure plus grave que prévue. Sauf miracle, il sera absent entre 4 et 6 semaines et devrait donc déclarer forfait pour ce choc attendu par la planète entière.

Trois semaines d'absence pour Marcelo ?

"Suite aux examens réalisés sur notre joueur par les services médicaux du club dans le processus d'évolution de sa blessure d'une contusion périmaléolaire de la jambe droite, lui a été diagnostiquée une microfissure incomplète externe de la dite zone", a expliqué le club madrilène dans un communiqué.

Communiqué médical de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadridfra) December 5, 2019

Un coup dur pour les supporters merengue, suivi d’un autre dans la foulée. Car après le communiqué médical d’Hazard, celui de Marcelo est tombé. Et il n’incite pas non plus à l’optimisme puisque le Brésilien souffre d’une "déchirure musculaire dans le muscle solaire gauche". Une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pour les trois prochaines semaines… Problème, le Clasico se jouera une semaine avant la fin de sa convalescence.