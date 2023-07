Rashford dévoile l'équipe qu'il déteste le plus

L'attaquant de Manchester United dévoile l'équipe qu'il déteste...

Marcus Rashford a révélé son adversaire le plus difficile et qui il déteste le plus, Liverpool ou Manchester City, lors d'un entretien avec Gary Neville.

L'international anglais a signé un nouveau contrat avec Manchester United jusqu'en 2028 au terme d'une saison extrêmement réussie sur le plan individuel, au cours de laquelle il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues. Il a toutefois admis qu'il était souvent difficile de prendre le dessus sur les défenseurs, en particulier sur Kyle Walker (City).

Interrogé par Neville sur son adversaire le plus coriace dans le cadre de l'émission "Quickfire Questions" de The Overlap, il a répondu : "Je dirais probablement Kyle Walker. Ses capacités physiques sont tout simplement incroyables, alors c'est toujours un jour difficile. Il faut essayer de le prendre au dépourvu ou dans une mauvaise position, mais même dans ce cas, il peut se reprendre. J'essaie juste de dériver dans des endroits où il ne peut pas dériver et où il doit me dépasser".

Bien qu'il ait été aligné plus au centre par Erik ten Hag à plusieurs reprises au cours de la saison dernière, il admet que sa position préférée est sur les flancs.