Ralf Rangnick futur coach de l'AC Milan ?

Selon la presse allemande, l'Allemand Ralf Rangnick est en passe d'être désigné nouveau coach de l'AC Milan.

L'ancien entraîneur de Leipzig, Ralf Rangnick, semble être sur le point de prendre les rênes du prestigieux club italien de l' . Chez les Rossonerri, il assumerait le double rôle d'entraîneur et de directeur sportif. Il remplacerait Stefano Pioli, dont le crédit du côté de San Siro se serait épuisé.

Selon ce que rapporte le site du quotidien Bild, les négociations entre les Rossoneri et le technicien de 61 ans sont bien avancées. Seule la signature est manquante. Rangnick, qui travaille actuellement en tant que "responsable des relations internationales et du scoutisme" chez Red Bull, n'aurait pas encore fait part de ses plans à ses employeurs. A noter que Rangnick est un très grand fan d'Arrigo Sacchi, l'ancien coach légendaire de Milan.

En , Rangnick a travaillé comme entraîneur pour le TSG , le FC Schalke et le VfB en plus de l'équipe de Leipzig, où il a été deux fois coach principal (saisons 2015/2016 et 2018/19). Son nom a aussi parfois circulé du côté du .



Malgré le retour de Zlatan Ibrahimovic au sein de l'effectif, l'AC Milan continue de manquer de régularité dans le championnat italien. La C1 commence à s'éloigner et les responsables du club espèrent un nouveau déclic pour amorcer un revirement. Ce déclic pourrait donc s'appeler Rangnick.