Ex-Leipzig-Coach Ralf Rangnick offenbar vor Wechsel zu AC Mailand - Milan dementiert Berichte

Bereits im letzten Jahr wurde Ralf Rangnick mit Milan in Verbindung gebracht. Nun soll es offenbar konkret werden. Der Klub dementiert dies jedoch.

Der frühere Leipzig-Coach Ralf Rangnick steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Serie-A-Klub AC Milan. In der Modestadt soll er laut Bild die Doppelrolle des Trainers und Sportdirektors einnehmen.

Dem Bericht zufolge sind die Verhandlungen zwischen den Rossoneri und dem 61-Jährigen bereits weit fortgeschritten. Lediglich die Unterschrift fehle noch. Rangnick, der aktuell als "Head of International Relations and Scouting" bei Red Bull tätig ist, soll die Sachsen bisher nicht in sein Vorhaben eingeweiht haben.

Rangnick fungierte zweimal als Cheftrainer bei Leipzig

Am Montagabend meldeten sich die Rossoneri jedoch zu Wort, um etwaigen Kontakt zu Rangnick zu dementieren. Die Nachricht entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Klub-Sprecher der DPA.

Mehr Teams

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde über einen möglichen Wechsel Rangnicks zum Tabellenachten der höchsten italienischen Spielklasse berichtet.

Ralf Rangnick coachte bereits Hoffenheim und Schalke

In der war er neben den Leipzigern, bei denen er zweimal als Cheftrainer fungierte (Saison 2015/2016 und 2018/19), auch für die TSG Hoffenheim sowie den FC Schalke und den als Trainer tätig.

Der Klub um Superstar Zlatan Ibrahimovic bleibt in dieser Saison bislang hinter den Erwartungen zurück und erhofft sich mit Ragnick wohl die Wende.