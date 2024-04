Quand le PSG jouera son match contre Le Havre ?

Grosse embrouille autour de la date du match retour entre le Paris Saint-Germain et le Havre AC en Ligue 1.

Le match de la 31e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Havre Athletic Club devrait connaître un report. Ceci afin de permettre à la formation francilienne de se remettre avant sa prochaine rencontre. Mais la formation havraise n’épouse pas l’idée.

Jean-Michel Roussier refuse le report du match

Le président de Havre AC, Jean-Michel Roussier, est très furieux contre le Paris Saint-Germain après que l’entraîneur du club francilien, Luis Enrique, a aligné une équipe flexible contre Clermont Foot (1-1) lors de la 28e journée de Ligue 1, ce weekend. Laissant savoir sa colère sur les ondes de RMC, le dirigeant refusait catégoriquement le reporte du match entre le PSG et Le Havre, initialement prévu le 27 avril prochain.

« La compo de Paris samedi, pour moi c'était la cerise sur le gâteau d'une semaine qui a fait monter la colère », a confié le président du Havre sur RMC, dans l'émission Bartoli Time, avant de poursuivre. « La semaine a commencé quand la Ligue m'a informé que pour le cas où le PSG - ce que je leur souhaite sincèrement - passerait l'étape Barcelone et jouerait une demi-finale, le match contre Le Havre (31e journée) serait peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée. Voilà comment ma colère a commencé », a ajouté le dirigeant havrais.

Roussier ne veut rien entendre

Poursuivant son intervention sur RMC, le président havrais a souligné vouloir « jouer au Parc (des Princes) le 27 avril, pas entre la 33e et la 34e journée ». Il se dit même prêt à utiliser « tous les recours » possibles s'il le fallait, pour maintenir la date du match PSG-HAC en cas de qualification parisienne.

« J'ai dit à la Ligue : ''Vous rêvez. Vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l'OM ? Vous êtes fous !'' En plus, on est entre l'avant-dernière et la dernière journée, le règlement stipule que ces deux journées sont sanctuarisées. Donc je dis non tout de suite, il n'en est pas question », a fustigé le dirigeant du HAC.

Il est donc difficile, en tout cas, jusque-là, d’imaginer un report du match entre le PSG et Le Havre AC. Le match devrait se disputer le 27 avril au Parc des Princes.