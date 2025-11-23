Quand Guardiola pète un plomb et s'en prend à un caméraman

L'ancien entraîneur du FC Barcelone s'est vivement disputé avec le capitaine de Newcastle, Bruno Guimarães, les arbitres et même un caméraman, samedi soir. Ce résultat a également quelque peu freiné les espoirs de titre de City en Premier League, lors d'une journée cauchemardesque pour les visiteurs.

Un doublé d'Harvey Barnes, encadrant le but de Ruben Dias, a permis à Newcastle de remporter les trois points à domicile. La rencontre n'a cependant pas été exempte de polémiques. City a réclamé un penalty en première mi-temps, suite à une faute de Fabian Schär dans la surface sur Phil Foden. Le second but de Barnes a également suscité des interrogations : le gardien Gianluigi Donnarumma a affirmé avoir subi une faute et Bruno était peut-être hors-jeu au moment de l'action. Cette défaite signifie que City pourrait accuser sept points de retard sur Arsenal, leader du championnat, dimanche, en cas de victoire face à Tottenham dans le derby du nord de Londres.

Guardiola perd son sang-froid

Au coup de sifflet final, Guardiola s'est lancé dans une discussion animée avec Bruno, les deux hommes paraissant parfois agacés. Le technicien de 54 ans a également semblé s'en prendre à un caméraman, peinant à garder son calme.

Lors de son interview, l'ancien entraîneur du Bayern Munich est resté évasif.

Interrogé à ce sujet, il a déclaré : « Pas de questions, tout va bien. J'ai dit à quel point il [Bruno] est bon [mais cette conversation] relève de la sphère privée. Tout va bien. »

Malgré leur première place au classement des buteurs de Premier League avec 24 réalisations, Guardiola estime que son équipe doit se montrer plus réaliste devant le but. Avec 68 % de possession et 17 tirs contre neuf pour Newcastle, ils n'ont cadré que quatre tentatives. De plus, leur total de buts attendus (xG) s'est établi à 1,88, témoignant d'un manque d'efficacité et démontrant qu'ils ne peuvent pas toujours compter sur Erling Haaland, auteur de 14 de leurs buts en championnat cette saison.

Guardiola a ajouté : « Match serré. Match divertissant. Ils ont eu des occasions. Nous avons eu des occasions. Au final, ils ont marqué un but de plus. Deux ou trois occasions, comme toujours avec Haaland, car il est le meilleur. Allez, on passe au match suivant. »