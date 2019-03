Qualifications Euro 2020 - L'Angleterre déroule encore, la Turquie enchaîne

L'Angleterre a encore assuré le spectacle en écrasant le Monténégro (1-5). Dans le groupe des Bleus, la Turquie a dompté la Moldavie (4-0).

Après deux journées dans cette campagne d'éliminatoires pour l' , l'équipe de a pris la tête de son groupe avec autorité suite à ses deux probants succès face à la Moldavie (1-4) puis l' (4-0).

Deux sur deux également pour la

Les Bleus sont installés dans le fauteuil de leader grâce à une meilleure différence de buts que la Turquie, qui a également remporté ses deux premiers matches. Opposée ce lundi soir à la Moldavie, la sélection turque n'a pas fait dans le détail en signant un succès facile (4-0) grâce à des buts de Kaldirim, Ayhan et un doublé de Tosun.

Dans l'autre match de ce groupe H, l'Albanie a dominé Andorre (0-3) et s'installe à la troisième place du groupe devant l'Islande.

Nouveau festival offensif pour l'

Parmi les autres rencontres notables du jour, l'Angleterre a encore fait forte impression en s'imposant nettement face au Monténégro (1-5). Michael Keane a débloqué la situation à la demi-heure de jeu pour les Three Lions, avant que Ross Barkley ne s'offre un doublé, avant les buts plus attendus du capitaine Harry Kane et de Raheem Sterling, qui restait sur un triplé. Le Kosovo, de son côté, sur son terrain, a tenu en échec la Bulgarie (1-1) dans l'autre match de cette poule.

Enfin, le a dû se contenter d'un score de parité face à la - le deuxième match nul à domicile de rang. Les Serbes ont ouvert le score par l'attaquant de l' Tadic, avant Pereira n'égalise d'une superbe frappe avant la pause. Mais l'image de la soirée est évidemment la blessure de Cristiano Ronaldo, qui a dû laisser ses coéquipiers à cause d'un claquage.