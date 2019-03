France-Islande (4-0) : Pavard dans un très bon soir, une attaque deux étoiles : les notes des Bleus

L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de l'Islande ce vendredi au Stade de France (4-0). Retrouvez les notes des Bleus.

Hugo Lloris : 6

Le capitaine des Bleus a connu une soirée très tranquille jusqu'à cet arrêt à la 82e qui lui permet de garder sa cage inviolée.

Benjamin Pavard : 8

Excellent match du futur défenseur du qui a tenu son couloir tout en apportant offensivement. Il est à l'origine de l'ouverture du score de Samuel Umtiti en signant une belle transversale pour Kylian Mbappé (1-0, 12e) et offre le second but à Olivier Giroud d'un très bon centre (2-0, 68e) après avoir déjà été proche de faire briller l'avant-centre des Bleus en première mi-temps (17e). Il a aussi fait vibrer le Stade de sur deux demi-volées qui ne sont pas passées loin du cadre (41e, 58e). Un petit air d' sans les filets qui tremblent. Du très bon Benjamin Pavard.

Raphaël Varane : 6

Sans grande adversité, le défenseur du a joué avec sérénité sans erreur notable.

Samuel Umtiti : 7

Les supporters ont pu admirer sa célébration désormais célèbre après l'ouverture du score d'une tête poteau rentrant sur un bon centre de Kylian Mbappé (1-0, 12e). Comme son compère Raphaël Varane, il a rarement été inquiété, se montrant incisif sur les interventions qu'il a eues à faire.

Layvin Kurzawa : 6

En l'absence de Lucas Digne, forfait avant le match en Moldavie, l'ancien Monégasque démarrait son deuxième match de rang dans le couloir gauche des Bleus. Il a montré de bonnes choses et aurait pu permettre à Blaise Matuidi de marquer sur un centre bien ajusté (43e). Remplacé par Presnel Kimpembe (85e).

Paul Pogba : 7

La qualité de son jeu long a permis aux Bleus de casser les lignes à plusieurs reprises. De l'abattage au milieu de terrain face à des adversaires peu agressifs. Avec N'Golo Kanté, ils ont été dans un fauteuil malgré le faux rythme imposé par les Islandais. Rarement mis en difficulté.

N'Golo Kanté : 6

Un match dans l'ombre, évidemment, mais toujours un gros travail à la récupération du ballon. Remplacé par Thomas Lemar (80e).

Blaise Matuidi : 5

Sur son aile gauche, Blaise Matuidi a fait du Matuidi, se montrant attentif sur le replis défensif. L'ancien Parisien aurait pu apporter un peu plus offensivement. Il a terminé le match dans l'axe droit du milieu de terrain à côté de Paul Pogba.

Antoine Griezmann : 7

Beaucoup de travail défensif pour le numéro 7 des Bleus qui n'a pas hésité - comme souvent - à venir aider ses partenaires à la perte du ballon. Précieux derrière Olivier Giroud, il a parfois été un peu loin de la zone de vérité avant de finir très fort. Passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé (3-0, 78e), il a ensuite signé son propre but en gagnant son face à face par un ballon piqué après une accélération dans la surface (4-0, 85e). La récompense de son gros boulot.

Kylian Mbappé : 8

Il s'est fait une frayeur très rapidement, visiblement touché au genou gauche (5e). Plus de peur que de mal pour l'attaquant du PSG qui s'est vite remis dans le bain pour offrir l'ouverture du score à Samuel Umtiti (1-0, 12e). Il rate le 2-0 de peu d'une frappe croisée (24e), mais a apporté le danger sur de nombreuses percées. Il est récompensé de son travail dans le dernier quart d'heure d'un but poteau rentrant (3-0, 78e), avant de rendre la pareille à Antoine Griezmann d'une talonnade astucieuse sur le 4e but. Un match plein.

Olivier Giroud : 7

En marquant son 35e but en Bleu à la réception d'un centre de Benjamin Pavard (2-0, 68e), Olivier Giroud est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un nouveau match dans la peau du buteur pour celui qui n'avait pas trouvé la faille au Mondial, mais qui a retrouvé son efficacité depuis. Il est passé proche du doublé, signalé hors-jeu (74e) et avait fait chauffer les gants de Hannes Halldorsson en première période (17e). Remplacé par Moussa Sissoko (90e).

Benjamin Quarez, au Stade de France.