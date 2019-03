Portugal, Cristiano Ronaldo sorti sur blessure

Lors du match opposant le Portugal à la Serbie, Cristiano Ronaldo a dû sortir prématurément à cause d'une blessure contractée.

Le retour de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise ne se passe pas aussi bien que prévu. Après la sortie moyenne contre l' vendredi dernier (0-0), le quintuple Ballon d'Or a vécu une autre soirée compliquée ce lundi. Et pour une toute autre raison cette fois-ci. Lors de la réception de en éliminatoires de l'Euro (1-1), il s'est blessé à la cuisse et a dû sortir prématurément.

On jouait la demi-heure du jeu lorsque la star lusitanienne s'est arrêtée dans sa course. L'ancien merengue s'est alors appuyé sur les genoux, avant de s'asseoir au bord du terrain et demander le changement. Fernando Santos, le patron de la Seleçao, s'est immédiatement exécuté et l'a remplacé par Pizzi.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée concernant la gravité de la blessure. Un claquage est redouté. Selon Sky Italia, le staff médical de son club a déjà pris contact avec la fédération portugaise pour être informé sur le moindre détail.

Ronaldo assure "ne pas être inquiet"

On peut tout de même penser que le coup n'est que léger et que CR7 est sorti par précaution. A trente-quatre ans, il sait parfaitement se gérer et prévenir des problèmes plus importants. C'est d'ailleurs ce qu'il a lui-même indiqué au coup de sifflet final de la partie. "Je ne suis pas inquiet. Je connais mon corps. Je vais revenir en force dans une ou deux semaines", a-t-il lâché.

Cela étant, l'inquiétude demeure de mise, et en particulier pour la de Turin. Le club piémontais a un match capital à livrer en quarts de finale de la Ligue des Champions dans moins de deux semaines. Une éventuelle indisponibilité de son joueur vedette serait un sacré coup dur, surtout qu'il reste sur un revers concédé à l'occasion de son dernier match disputé sans CR7 (face au ).

À noter que la dernière fois que Ronaldo a dû manquer un match pour cause de blessure c'était en mai 2018. Juste avant la finale de la Ligue des Champions contre , il se plaignait d'un souci à la malléole. Concernant le dernier pépin musculaire du Portugais il remonte à deux ans déjà (mars 2017, absence de quelques jours).