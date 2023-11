Quad Drake et J Cole se prennent pour Cr7 et Messi

La photo emblématique de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouant aux échecs a été recréée par les rappeurs Drake et J Cole.

La photo de Ronaldo et Messi jouant aux échecs sur une pile de bagages Louis Vuitton est devenue virale avant la Coupe du monde 2022, que l'Argentine allait remporter, couronnant la carrière de Messi par ce qui est sans doute le plus grand exploit imaginable. Drake et J Cole doivent partir ensemble en tournée en Amérique du Nord l'année prochaine et, dans le clip de leur chanson First Person Shooter, ils ont recréé cette image emblématique.

L'article continue ci-dessous

Les deux rappeurs sont à l'écoute de l'air du temps et, à l'occasion de l'anniversaire de la photo de Messi et Ronaldo, ils se sont assurés de faire référence à l'image. Ronaldo voudra peut-être oublier ce souvenir, car le Portugal a été éliminé en quart de finale du tournoi par le Maroc.

Il est peut-être révélateur que Drake se soit positionné à la place de Messi, tandis que J Cole prend la place de Ronaldo. Peut-être que les deux rappeurs se considèrent comme d'éternels rivaux, à l'image des deux grands du football.