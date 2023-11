PSV Eindhoven – Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSV Eindhoven et le RC Lens sont au duel, ce mercredi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Alors qu’ils s’étaient accrochés le 24 octobre dernier au Stade Bollaert-Delelis pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions de l’UEFA, le PSV Eindhoven et le RC Lens s’affrontent mercredi en manche retour. Celle-ci aura lieu au Philips Stadion aux Pays-Bas.

Lens veut prendre une option pour les 8es de finale

Contrairement à son début de saison époustouflant en Eredivisie 11 victoires en autant de sorties), le PSV Eindhoven connaît une campagne européenne très décevante. Les hommes de Peter Bosz ont connu une défaite humiliante d’entrée contre les Gunners d’Arsenal (4-0). Leurs deux dernières sorties en Ligue des champions ont été soldées par des matchs nuls, notamment contre le FC Séville (2-2) et le RC Lens (1-1). Lanterne rouge du groupe B avec deux points, le PSV vise une première victoire dans sa campagne européenne.

Pour sa part, le RC Lens fait une très bonne campagne européenne. Alors qu’ils ont démarré par un nul (1-1) à Séville, les Sang et Or ont obtenu une belle victoire contre les Gunners d’Arsenal (2-1) dans un stade Bollaert en ébullition. Leur troisième sortie européenne aura été marquée par le nul (1-1) contre leur prochains adversaires. Actuellement deuxièmes du groupe B avec 5 points derrière Arsenal (6 points), une victoire permettrait aux hommes de Franck Haise de prendre un sérieux avantage pour une qualification en huitième de finale.

Horaire et lieu du match

PSV Eindhoven – Lens

4e journée de Ligue des champions

Lieu : Philips Stadion, Pays-Bas

A 21h française

Les équipes probables du PSV Eindhoven – Lens

PSV Eindhoven: Benitez - Teze, Ramalho, Boscagli, Dest - Schouten, Veerman, Til - Bakayoko, De Jong, Lozano

Lens: Samba - Aguilar, Gradit, Danso, Medina, Frankowski - Diouf, Mendy - Sotoca, Wahi, Thomasson

Sur quelle chaîne suivre le match PSV Eindhoven – Lens

La rencontre entre le PSV Eindhoven et le RC Lens sera à suivre ce mercredi 08 octobre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal + et RMC SPORT 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux deux groupes, My Canal et RMC Access.