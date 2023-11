PSG : Vitinha mécontent de ses coéquipiers malgré la victoire contre Monaco

Le milieu de terrain parisien, Vitinha, a exprimé son mécontentement vis-à-vis de ses coéquipiers après la victoire contre Monaco.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé avec la manière face à l’AS Monaco samedi au Parc des Princes (5-2). Une victoire qui a notamment été marqué par le tout premier but d’Ousmane Dembélé sous les couleurs franciliennes après une longue attente. Alors que Luis Enrique et l’ancien joueur du FC Barcelone ont félicité l’équipe pour leur bonne prestation, Vitinha, pas satisfait du match, prend le contre-pied de ses coéquipiers.

Vitinha se réjouit de la victoire

Le PSG (1er, 30 pts) a conforté sa place de leader avec sa victoire écrasante contre l’AS Monaco (3e, 24e). Buteur lors de cette rencontre sur un bijou qui n’a laissé aucune chance à Philipp Kohn, l’international portugais, Vitinha, a donné ses impressions en zone mixte en fin de match. Le milieu de terrain parisien se réjouit de cette victoire, survenue à quelques jours du choc contre Newcastle en Ligue des Champions, mardi. « C’est toujours important de gagner avant un match comme celui qui nous attend mardi. On est prêts pour cette rencontre », lance Vitinha.

Vitinha ne trouve pas la prestation du PSG parfaite

Si le match contre l’AS Monaco est considéré comme l’un des meilleurs du PSG cette saison, ce n’est pas l’avis de Vitinha. Le Portugais est moins satisfait de la prestation de son équipe et pense qu’elle a encore beaucoup de choses à corriger. Le club de la capitale a notamment concédé plusieurs occasions, ce qui a provoqué le mécontentement de Vitor Ferreira (Vitinha). « On est très contents de cette victoire, d’avoir marqué cinq buts, moins de notre match, surtout en seconde période. On n’a pas fait un match parfait et il nous faut travailler là-dessus. C’est difficile à dire s’il s’agissait de notre match le plus intense de la saison et s’il s’agissait d’un match de niveau Ligue des Champions. Je dirais que cela en était presque un », ajoute le Portugais.