PSG, une recrue valide la gestion de Luis Enrique

Une recrue du PSG a défendu la gestion de Luis Enrique dimanche après le nul contre Reims.

Le Paris Saint-Germain a été accroché dimanche par le Stade de Reims à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Une fois encore, le match du PSG a été marqué le choix de Luis Enrique de mettre Kylian Mbappé sur le banc. Mais, l’international français n’était pas le seul cadre écarté cette fois-ci, confirmant ainsi la politique de turn-over de Luis Enrique. Et s’il y un a joueur qui n’est pas gêné par la gestion de l’entraineur espagnol, c’est Kang-In Lee.

Kang-In Lee plaide coupable après le nul du PSG contre Reims

Le PSG a enchainé son troisième match nul consécutif contre Reims ce dimanche. Leader de Ligue 1, le club francilien (56pts) n’a plus que 10 points d’avance sur son dauphin, Brest (2e, 46e). Cependant, le résultat face aux Champenois n’est pas autant surprenant puisque les hommes de Will Still ont toujours posé de problèmes aux cadors cette saison. Ce qui explique pourquoi les Parisiens s’attendaient à vivre un après-midi compliqué.

« Avant le match, nous savions que ce serait un match difficile. Nous nous étions préparés à prendre les trois points, mais nous n’y sommes pas parvenus et je ne pense pas qu’il y ait d’autre solution. Nous devons continuer à travailler dur pour prendre les trois points au prochain match de Ligue 1 », lance Kang-In Lee au micro de PSG TV.

Kang-In Lee défend Luis Enrique

Hormis Kylian Mbappé, Luis Enrique s’est également passé d’autres titulaires comme Gianluigi Donnarumma, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé. Ce qui confirme la volonté de l’entraineur parisien d’impliquer tous les joueurs de son équipe. Souvent utilisé dans la rotation, Kang-In Lee valide cette politique de Luis Enrique.

« Tous les joueurs essaient de s’améliorer chaque jour, de donner le meilleur d’eux-mêmes pour pouvoir jouer le week-end et à chaque match. Je pense que c’est très important, il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe et je pense que tous les joueurs essaient de s’améliorer chaque jour et de tout donner pour pouvoir jouer », confie l’international sud-coréen.