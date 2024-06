PSG, un ex-formateur de Donnarumma s'en prend à Luis Enrique

Un ancien entraineur de Gianluigi Donnarumma s’en est pris vendredi, à Luis Enrique pour sa gestion au PSG.

Actuellement avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma réalise un très bon Euro 2024 en Allemagne. Infranchissable sur sa ligne, l’ancien de l’AC Milan porte à lui seul, la Squadra Azzurra. Des prestations qui devraient renforcer son statut au Paris Saint-Germain même si les choses ne seraient plus les mêmes dès la reprise dans la capitale française. Des changements annoncés par Luis Enrique mais qui ne sont pas du goût d’un ex-entraineur de Donnarumma.

Un ex-entraineur de Donnarumma dézingue la gestion de Luis Enrique

Titulaire indiscutable du PSG depuis quelques saisons, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas avoir le même statut lors de campagne prochaine. S’il a réussi à mettre Keylor Navas au banc, l’Italien fera désormais face à Matvey Safonov. Recruté cet été pour concurrencer Donnarumma à juste titre, le gardien russe a déjà déclaré la guerre au capitaine de la Nazionale. En outre, Luis Enrique a d’ores et déjà informé ses gardiens qu’il n’y aura aucune hiérarchie la saison prochaine.

Des décisions qui ne plaisent pas du tout à un ancien entraineur de Donnarumma, qui a montré sa frustration dans les colonnes de L’Equipe, ce vendredi. « En club, il a commencé par être mis en concurrence avec Navas, puis les staffs ont changé, et maintenant il n’y aurait plus de hiérarchie. Un joueur doit toujours être mis dans les meilleures dispositions, et en club, il ne l’est pas », tance ce dernier.

Luciano Spalletti ne s’inquiète pas pour la situation de Donnarumma au PSG

Le recrutement de Matvey Safonov et la décision de Luis Enrique laissent penser que le PSG pousserait Gianluigi Donnarumma à la sortie. Mais la réalité est tout autre puisque le club envisage de prolonger le champion d’Europe 2020. Pour Luciano Spalletti en tout cas, c’est le PSG qui serait en perte en cas de départ de l’ancien rossonero.

« Selon moi, s'ils font partir Donnarumma du PSG, il trouvera une équipe plus forte. Je ne crains pas que son niveau baisse s'il devait prendre des décisions qui concernent son avenir », déclarait il y a quelques jours, le sélectionneur de l’Italien.