Le tacle inattendu de Spalletti sur le PSG pour Donnarumma

Le sélectionneur de l’Italie, Luciano Spalletti, a envoyé un message cinglant au PSG à propos de Gianluigi Donnarumma, vendredi.

Gianluigi Donnarumma est actuellement avec l’Italie pour disputer l’Euro 2024. A la veille de l’entrée en lice de la Squadra Azzurra samedi contre l’Albanie, le gardien du PSG était en conférence de presse accompagné de Luciano Spalletti. Face aux médias, le sélectionneur de la Nazionale a évoqué l’avenir de son dernier rempart en club avec un message cinglant à l’endroit du Paris Saint-Germain.

Luciano Spalletti fracasse le PSG pour Gianluigi Donnarumma

Titulaire indiscutable dans les cages du PSG, Gianluigi Donnarumma n’aura plus le même statut la saison prochaine. Le club a en effet recruté cet été, le gardien russe Matvey Safonov, pour faire de la concurrence à l’Italien. Luis Enrique aurait d’ores et déjà informé ces derniers, en plus d’Arnau Tenas, qu’il n’y aura pas une hiérarchie établie la saison prochaine. Des décisions qui ressemblent quelque peu à une manière de pousser Donnarumma à la sortie malgré une proposition de prolongation à venir.

Pour Luciano Spalletti, un éventuel départ de l’ancien gardien de l’AC Milan de Paris ne changerait rien à son talent et encore moins, à sa carrière. « Selon moi, s'ils font partir Donnarumma du PSG, il trouvera une équipe plus forte. Je ne crains pas que son niveau baisse s'il devait prendre des décisions qui concernent son avenir », lâche le technicien italien.

Spalletti prévient Donnarumma pour la concurrence en Italie

Comme au PSG depuis son arrivée, Gianluigi Donnarumma est également le gardien No1 de l’Italie. L’international italien a d’ailleurs été très déterminant lors du sacre de la Nazionale à l’Euro 2020, décalé en 2021. Mais alors qu’il s’attaque au PSG, Luciano Spalletti met en garde Donnarumma contre la concurrence à son poste en sélection.

« En Italie, nous avons des gardiens très bons comme ceux qui sont dans notre groupe, (Guglielmo) Vicario et (Alex) Meret », ajoute l’ancien entraineur de Naples. De son côté, Gianluigi Donnarumma a préféré évoquer ses ambitions pour l’Euro 2024 plutôt que sa situation au PSG. « Moi, je veux surtout donner le maximum. On a vécu quelque chose de magnifique et d'inoubliable, on a écrit l'histoire, maintenant, on veut en écrire une nouvelle page », confie-t-il.