PSG, mauvaise nouvelle dans le dossier Safonov

La signature de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain pourrait capoter. Une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Matvey Safonov au Paris Saint-Germain, ça pourrait ne pas se réaliser. Bien que le gardien russe soit très proche de signer dans la formation francilienne, le transfert pourrait ne jamais être effectif en raison d’un détail judiciaire, qui empêche le portier de 25 ans.

Ça se complique pour la signature de Matvey Safonov

Annoncé comme la première recrue estivale du club champion de France, Matvey Safonov est encore loin d’être un joueur du Paris Saint-Germain. A 48 heures de l’ouverture du mercato estival en Ligue 1 de France, une mauvaise nouvelle tombe et ça pourrait faire capoter la signature du portier du FK Krasnodar au PSG.

Getty

Selon les informations rapportées par la presse sportive de la Russie, ce vendredi soir, le gardien de but de 25 ans est dans les collimateurs de la justice russe. Selon le media Championat, Matvey Safonov a été interdit de voyager en dehors de la Fédération de Russie de football en raison d’une pension alimentaire qu’il n’a pas réglée.

L'article continue ci-dessous

Safonov doit s’acquitter d’une importante somme

Le portier russe serait engagé dans une procédure de divorce avec son ex-femme, Anastasia Kazachek. L’international gardien de but russe (9 capes) et son ex-épouse se disputent la garde de leur fille depuis trois ans. Par ailleurs, les médias russes indiquent que le joueur qui a passé sa visite médicale avec le PSG en mai, n’aurait plus le droit de voyager à l’étranger en raison d’impayés de pension alimentaire.

(C) Getty Images

Se confiant au micro de Match TV, l’avocat de l’ex-femme de Matvey Safonov a confirmé l’information. Il ajoute par ailleurs le joueur n'avait plus le droit de quitter le territoire de la Fédération de Russie jusqu’à nouvel ordre. « Je ne peux ni confirmer ni infirmer le montant. Mais la dette est importante », a confié l'avocat à Match TV. Le média russe Championat parle d’un montant avoisinant les 60 millions de roubles (environ 620 000 euros) de dettes.

Si ce montant n’est pas payé, précise le média russe, le transfert de Matvey Safonov au PSG ne pourra pas avoir lieu.