PSG : Un échange Icardi-Kean avec la Juventus dans les tuyaux ?

Le Paris Saint-Germain a failli réaliser un coup de maître cet hiver. Ce n'est un secret pour personne, le club de la capitale n'est pas contre l'idée de se séparer de Mauro Icardi. Et pour cause, l'attaquant argentin n'a pas le même rendement qu'il avait à l'Inter Milan. Qui plus est, il est barré par la concurrence de la "MNM" en attaque et enfin il représente une valeur marchande encore conséquente, une des seuls parmi les joueurs dont le PSG envisage de se séparer.

Kean-Icardi, échange gagnant-gagnant

Ces dernières semaines, les médias italiens ont annoncé à de nombreuses reprises l'intérêt de la Juventus pour Mauro Icardi. Les médias transalpins voient en l'ancien attaquant de l'Inter Milan le nouveau numéro neuf des Bianconeri, en remplacement d'Alvaro Morata, annoncé avec insistance au FC Barcelone cet hiver, mais surtout dont la Juventus n'aurait pas l'intention de lever l'option d'achat à l'Atlético Madrid en fin de saison. Le problème, c'est que Mauro Icardi coûte trop cher pour la Juventus.

PSG : Kylian Mbappé a Zlatan Ibrahimovic dans le viseur

Un prêt avec une option d'achat a donc été évoqué ces derniers jours pour l'international argentin, mais cette solution n'arrange en rien le Paris Saint-Germain. En effet, le vice-champion de France en titre perdrait une option en attaque sans pour autant faire rentrer de l'argent dans les caisses. Le PSG et la Juventus semblent donc dans une impasse dans ce dossier, mais pour autant, le club de la capitale n'a pas encore totalement fermé la porte à la Juventus pour Mauro Icardi.

Un échange empêché par les règles de la FIFA

En effet, selon les informations de Le Parisien, Leonardo a eu une idée pour arranger les deux parties, à savoir la faisabilité d'un échange entre Mauro Icardi et... Moise Kean. Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière en prêt, le jeune attaquant italien a laissé de bons souvenirs dans la capitale. D'ailleurs, le PSG aurait même souhaité le garder mais n'avait pas d'option d'achat pour l'acheter et a vu Everton se montrer très gourmand pour le laisser partir définitivement après sa saison réussie dans la capitale.

PSG : Jérôme Rothen dézingue Neymar et Leonardo

L'article continue ci-dessous

Néanmoins, si l'idée de Leonardo pouvait certainement arranger tout le monde, elle sera compliquée à mettre en place. D'abord car Moise Kean est prêté deux ans à la Juventus par Everton avec une option d'achat obligatoire de 17 millions d'euros et ensuite parce que l'attaquant italien a joué sous les couleurs des Toffees et des Bianconeri cette saison. Il ne peut donc pas enfiler une troisième tunique et représenter le Paris Saint-Germain dès cette saison en raison des règlements FIFA prévoyant qu'un joueur ne peut porter que deux maillots différents lors d'une même saison.

Résultat, le Paris Saint-Germain se retrouve de nouveau bloqué dans le dossier Mauro Icardi. Nul doute que pour la Juventus, bien que Moise Kean représente l'avenir, échanger le jeune attaquant italien pour réduire le prix de l'expérimenté argentin aurait certainement séduit les dirigeants Bianconeri, tandis que de leur côté, les dirigeants parisiens auraient récupéré un joueur utile au système de Mauricio Pochettino, capable d'apporter de la profondeur dans le jeu du PSG et d'être une solution intéressante en cas d'absence d'un des membres de la "MNM". Si Mauro Icardi devait filer cet hiver, le PSG devra lui trouver un remplaçant et ce ne sera pas Moise Kean. En revanche, si l'Argentin reste, cet échange ne sera peut-être que partie remise pour l'été prochain.