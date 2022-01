PSG : Kylian Mbappé a Zlatan Ibrahimovic dans le viseur

Kylian Mbappé l’a prouvé, il n’a pas trop abusé sur la dinde de Noël durant les festivités de fin d’année. L’attaquant du PSG a entamé l’année 2022 comme il avait terminé la précédente : en boulet de canon.

Si la confrontation contre Vannes, quelques jours après Noël et le jour de l’an, aurait pu ressembler à une remise en jambes, elle n’en a rien été pour Mbappé.

Muet lors de la première période, il n’a mis que 18 minutes pour faire sauter le verrou adverse et le tout à trois reprises. Si le PSG s’est tranquillement imposé en Coupe de France (5-0), son attaquant y est encore pour beaucoup. Sans Neymar toujours blessé et Messi positif au Covid-19, Kylian Mbappé a encore pris ses responsabilités et avec brio.

Six buts pour rattraper Ibrahimovic

Avec déjà 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, le champion du monde 2018 veut marquer les esprits et l’histoire. Grâce à son triplé lundi soir, Mbappé a atteint la mythique barre des 150 buts avec le PSG et a désormais plus de 200 buts dans sa carrière professionnelle depuis ses débuts à Monaco.

Actuellement troisième meilleur buteur de l’histoire du club parisien, le natif de Bondy se fixe désormais un objectif : rattraper et dépasser un certain Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant du Milan AC étant deuxième à ce classement.

"Ces 150 buts, c’est une fierté. Marquer autant dans un aussi grand club, ça fait toujours plaisir, savoure le surdoué de Bondy sur

PSGTV. On est que trois (avec Cavani et Zlatan, ndlr), l’écart se réduit de plus en plus. J’ai la chance d’être à côté de deux grands joueurs. Je sais qu’Ibrahimovic n’est pas loin."

Cavani hors d’atteinte cette année ?

Avec 156 buts, il est vrai que le géant suédois n’est plus qu’à six longueurs et que Mbappé pourrait bien devenir le dauphin d’Edinson Cavani (200 buts) d’ici la fin janvier, s’il se montre tout aussi prolifique lors des prochains matches en Ligue 1.

Pour déloger Cavani, il faudra très certainement voir Mbappé prolonger l’aventure au PSG et non succomber à d’autres sirènes l’été prochain, comme le Real Madrid.