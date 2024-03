PSG, un cadre donne raison à Luis Enrique sur le cas Mbappé

Un taulier du PSG a réagi dimanche sur la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique.

A chaque match du Paris Saint-Germain désormais, la décision de Luis Enrique sur Kylian Mbappé est davantage scrutée. Le technicien espagnol a décidé d’envoyer le joueur sur le banc lors des rencontres de Ligue 1. C’était encore le cas ce dimanche lors du duel du PSG contre Reims (2-2) où l’international français n’a disputé que les 20 dernières minutes. Justement après ce match, un cadre du club parisien s’est exprimé sur la situation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé et a pris partie pour l’entraineur francilien.

Luis Enrique change d’avis sur Kylian Mbappé

Depuis qu’il a informé le PSG et ses coéquipiers de son départ en fin de saison, Kylian Mbappé n’est plus le même joueur aux yeux de Luis Enrique. Alors qu’il affirmait il y a encore quelques mois que Mbappé jouerait à chaque fois qu’il décide, l’entraineur parisien n’hésite plus à mettre le Français sur le banc notamment en Ligue 1. Titulaire en Ligue des Champions mardi avec un doublé inscrit face à la Real Sociedad (1-2), l’international français était de nouveau sur le banc contre Reims ce dimanche.

Interrogé sur ce choix, Luis Enrique a préféré botter en touche cette fois-ci. « Kylian Mbappé c’est un joueur incroyable. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’était pas votre question, mais c’est ma réponse. C’est comme ça que ça marche », a lâché l’Espagnol au micro de Prime Video. Toutefois, les décisions de Luis Enrique sur Mbappé semblent plaire du vestiaire.

Danilo prend parti pour Luis Enrique

Cela fait désormais quatre matchs de suite que Kylian Mbappé ne dispute pas l’intégralité d’une rencontre en Ligue 1. A chaque fois, Luis Enrique a justifié son choix par la volonté de préparer son équipe à évoluer sans le Français, ce dernier étant en partance pour le Real Madrid. En outre, l’ancien coach du Barça souhaite impliquer tous ses joueurs cette saison et a inclus désormais Kylian Mbappé dans la rotation. Une décision tout à fait judicieuse selon Danilo Pereira.

« Je pense que le coach a confiance en tous les joueurs. Kylian sur le banc, c’est aussi parce qu’il y a beaucoup de matches avec la Ligue des champions et la Coupe de France qui arrive. Ce sont des matchs importants et lui qui joue tous les matchs, il doit se reposer aussi. Je pense que c’est normal d’être sur le banc des fois », a confié l’international portugais en zone mixte.