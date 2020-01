PSG, Tuchel : "Ce n'est jamais facile de gagner"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain était très satisfait de la prestation de ses joueurs contre Pau en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Concentré, appliqué, le a rendu une copie propre ce mercredi soir. Pourtant, sur la pelouse de Pau en mauvais état, cela ressemblait fortement au match piège pour le club de la capitale mais Leandro Paredes puis Pablo Sarabia ont permis au PSG de prendre l'avantage puis de faire le break. Une victoire nette et sans bavure qui permet au champion de en titre de se qualifier pour les quarts de finale de la .

Après la rencontre, au micro d'Eurosport, Thomas Tuchel est apparu très souriant et pour cause, le technicien du Paris Saint-Germain a apprécié l'état d'esprit et la prestation de ses joueurs : "Oui, j'ai un grand sourire parce que je suis très heureux de la prestation de mon équipe. On a montré de la qualité, ce n'était pas facile, c'était le cinquième match à l'extérieur en peu de temps mais les joueurs se sont très bien comportés. C'était très très bien".

L'entraîneur du PSG a encensé Leandro Paredes, capitaine d'un soir : "En donnant le brassard à Paredes, c'était aussi l'intention de lui montrer la confiance que nous avons en lui. Il l'a bien rendu en marquant. On ne peut pas gagner si on ne fait pas les efforts, tout le monde pense que c'est facile de toujours gagner, mais ce n'est pas le cas. Il faut toujours les efforts. Regarder quand on a marqué, les joueurs du banc ont célébré, et ça c'est très bien. C'est un bon signe. J'aime beaucoup ça. Si ceux sur le banc sont là pour les autres, sont heureux c'est bien. Je ressens ça au quotidien. J'ai énormément confiance en mes joueurs".

"Chaque match est une petite répétition"

Thomas Tuchel est heureux de voir son équipe appliquée match après match : "On sait bien voyager avant Dortmund ? Oui mais on n'est pas à Dortmund, il y a ce week-end et encore plein d'autres matches, on a encore beaucoup de temps. Le mieux pour préparer les grands matches c'est de jouer tous les trois jours, de jouer, de jouer. Nous traversons un bon moment. Nous avons des bons résultats, c'est mérité, et ce n'est jamais facile. À l'extérieur, il y a toujours une atmosphère contre nous, et c'est bien d'avoir réussi à faire ce match et obtenir ce résultat".

"L'objectif est de trouver un état d'esprit dans ce genre de match, si on l'a pas maintenant, on le trouvera pas dans les matches serrés. Chaque match est une petite répétition, des choses que l'on fait bien, mais aussi de celles que l'on ne fait pas bien. Il y a bien sûr des choses que l'on peut améliorer. Mais dans un club comme le PSG, c'est important d'avoir les victoires, d'enchaîner pour avoir la confiance et être dans de bonnes conditions. J'ai dit aux joueurs que ce match était important, c'était nécessaire de gagner si on veut gagner la Coupe", a ajouté l'Allemand.

L'entraîneur du PSG n'était pas en mesure de donner plus d'informations concernant la blessure au genou de Colin Dagba : "La blessure de Dagba ? Pas de nouvelles. Il a beaucoup de douleurs dans le genou, mais je n'en sais pas plus. Il était très bien en ce moment, il a été très bon contre , il est capable de donner un impact dès qu'il rentre. Oui les latéraux sont déterminants, si on perd un joueur c'est toujours compliqué et toujours triste".